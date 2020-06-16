فيديو.. حواء فعلاً ولادة يا أكرم .. وحتمشي من كرسيك وعزة جلال الله .. وحيجي غيرك





الكلمة الوحيدة القلتها (حواء والدة)..

السودان أكبر منك يا أكرم .. أكرِم نفسك – بكسر الراء- واستقيل!

حتى زملاءك العينتهم بنفسك اتهمتهم بعدم الأمانة وطعنتهم بصورة ما جميلة ..!

إذا كانت السلطة جعلتك تهين أصدقائك بهذه الصورة فكيف بخصومك؟

وإن كنت لا تهتم بمشاعر زملائك في الحزب فهل ستهتم مشاعرك لمرضاك الذين يموتون على أبواب مشافيك؟

حواء فعلاً ولادة يا أكرم .. وحتمشي من كرسيك وعزة جلال الله .. وحيجي غيرك ..

شعبنا بيستحق أحسن من كدة.

د. لؤي المستشار

وزير الصحة !! اكرم وزير الصحة يقول: حواء والدة Geplaatst door ‎كوش نيوز‎ op Zondag 14 juni 2020

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