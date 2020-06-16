بيان: من العالقين السودانيين بمصر إلى دولة مصر حكامآ وشعبآ





بسم الله الرحمن الرحيم

**من العالقين السودانيين بمصر إلى دولة مصر حكامآ وشعبآ**

بإسم الإخوة في الوادي ضمنا النيل ارتوينا سويا تعايشنا علي الحب والسلام والإخاء

كنا جدارا يحمي بعضنا البعض

اليوم نخاطبكم بإسم حكومة مصر مع إن مابيننا من علاقات تاريخية لا يحتمل المخاطبة كحكومات وشعوب إنما كإخوة لنا دمتم لنا سندا ودرع نحتمي ببعضنا البعض،،

إلي رئيس مجلس وزراء مصر حكومة وشعب نشكركم علي وقفتتكم معنا في محنتنا في هذه الجائحة هذه الوقفة التي بدأت من منطقة السباعية حيث فاض كرم المواطن المصري علينا من مأكل ومشرب وكساء ودواء وقف شعب مصر في السباعية ليلا نهارا معنا في زمن لم تتحرك حكومتنا تجاهنا فتركتنا في العراء لمده اسبوعان حتي موعد عودتنا للقاهرة فقد كنتم سندا لنا في هذه المحنة

اليوم نخاطبكم علي أمل أن تكملو هذا الواجب الانساني النبيل غير المستغرب علي الشعب المصري

حكومة مصر الأبية تعلمون ما يمر به مرضانا واطفالنا العالقين بمصر فقد تقطعت بنا السبل فلانملك اليوم مالا للدخول لللمستشفيات باهظة الثمن فيموت مرضانا دون رعاية صحية واغلبهم يشتكون من أمراض عضال جئنا قاصدين مصر للعلاج علي ان نستكمل علاجهم في السودان نسبا لإنخفاض تكاليف العلاج في السودان

تغيرت الظروف بسبب تلك الجائحة فأصبحنا نترك مرضانا للموت دون أن تكون لنا حيلة لإنغاذ حياتهم

اليوم نطالبكم ونحن نعلم مدي شعوركم نحونا وآملين في ان تتحمل دولتكم تكاليف علاج مرضانا بعد فشلت حكومتنا في ادخالهم للسودان علي مدى اكثر من ثلاثة اشهر نسبة لظروفنا المادية القاسية التي تعاني منها نحن هنا في مصر واهلنا في السودان

اليوم نطالبكم بالتكفل بإدخال كل مريض سوداني لمستشفياتكم للحاجة الإنسانية ونحن نعلم إن مصر حكومة وشعب لن تقف مكتوفة الأيدي أمام طلب تقدم به شعب السودان فما بيننا من إخاء يجعلنا نمد ايدينا لكم في مشهد يشهد لكم التاريخ به ويكتب علي صفحات التاريخ العظيم

أمة مصر إننا نطالبكم بالتحرك نحو مرضانا وإستلامهم وعلاجهم فورا دون تردد

إخوتنا في مصر حكومة وشعب في ظل هذه الظروف التي تعلموها سنترك لكم مرضانا في رعايتكم ونحن نعلم إنكم قدر هذه المهمه الصعبة

وسنخرج إلي بلادنا مطمأنين فقد تركنا مرضانا في ايد امينة وفي وطنهم الثاني

ولقد قررنا أن نتحرك عبر بلادكم سائرين بأيدى بيضاء شاكرين لما قمتم به من واجب تجاهنا

إننا نتحرك إلي بلادنا حاملين معنا زكريات من كرمكم الطيب واحزان من من فقدناهم في بلادكم

إخوتنا في مصر حكومة وشعب نطالبكم بفتح الطرقات امامنا والتأمين لنا وتوفير معينات الحماية الوقائية حتي ندخل إلي بلادنا سيرا علي اقدامنا

اتركونا فنحن قوم ازلنا أبناء جلدتنا في بلدنا ولانملك سوى أن ندعو الله ان يردنا إلي أهلنا سالمين بوقفتكم معنا حتي عبورنا لأراضيكم سيرا علي الأقدام شيبا وشبابا رجال ونساء

حكومة مصر نرجو أن تسمحو لنا ان نعبر اراضيكم سيرا علي الأقدام إلي بلادنا نحن نعلم مدي هذه المهمة الشاقة فلا سبيل لنا سوى أن نمتطئ الصعاب

إننا نتعهد أن نمر صامتين دون أن نؤثر علي أمن بلادكم وحياة مواطنيكم وأن نلتزم بكل إجراءات الصحة التي تفرضها علينا هذه الظروف القاهرة

حكومة مصر الأبية نتمنى أن تفتحو لنا اشرع الحرية التي فقدناها بسبب تلك الجائحة وهذا الظلم الذي ظللنا نتعرض له من حكومتنا

إن وصلنا إلي بلادنا سكتب علي صدورنا شكرا مصر وشعب مصر وإن متنا فقد اخبرنا اهلنا وابنائنا إن شعب مصر وحكومة مصر قد ضربت اروع الأمثال في الكرم تجاهنا وإن ما قام به شعب مصر تجاه العالقين السودانيين هو شرفا وفخرا لكل سوداني حرا عاش وناضل من أجل أن يصل إلي بلادة

لكم منا الشكر والتقدير

عالقي مصر،،

واردت ان اذكركم الحكومات ذاهبة والشعب باقي

والشعب هو من سيذكر وقفتكم معنا سلمتم ✋

سنمر إلي ارقين شكرا مصر

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