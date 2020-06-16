الادارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط كوكايين وترامادول





تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من تفكيك عدد (3) شبكات إجرامية تهرب الكوكايين وحبوب الترامادول المخدرة وضبطت (7) متهمين واتخذت إجراءات قانونية في مواجهتهم.

وقال اللواء شرطة /سامي حامد حريز مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان هذة الإنجازات تأتي ضمن خطط الادارة الرامية الى تفكيك الشبكات الاجرامية التي تهرب المخدرات والسموم حيث توفرت معلومات لادارته عن شبكة تهرب الكوكايين من شمال دارفور الى ولاية الخرطوم عبر عربة صالون (كليك) تعمل على نقل الركاب فتم نصب كمين محكم بالمدخل الشمالي لمدينة الابيض وتم ضبط عدد3متهمين يقودون المركبة وبحوزتهم جوالات كركدي بداخلها كبسولات كوكايين تم إخضاعهم للتحريات واتضح انهم يخفون كبسولات كوكايين داخل احشائهم فتم اسعافهم للمستشفي وعمل صورة أشعة وموجات صوتية وقررالاطباء إخضاعهم لعملية استخراج عبوات الكوكايين والتي بلغت 178 كبسولة تزن عدد2 كيلو جرام تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالقسم الاوسط بمدينة الأبيض مضيفا أن ادارته بولاية الخرطوم عبر فرعية كرري توفرت لديها معلومات عن نشاط لشبكة تهرب حبوب الترامادول فتم تعقب أحد أفراد الشبكة و نصب كمين محكم أسفر عن ضبطه يقود دراجة نارية وبحوزته عدد1000حبة ترامادول وذلك بمنطقة الحاج يوسف تم اقتيادة الي قسم شرطة الثورة واتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته تحت المادة 15/أ وتمكن فريق آخر من نفس الفرعية (كرري) من الايقاع بشبكة من 3متهمين بعد مداهمة شقة بمنطقة ابو سعد بادرمان وضبطت بحوزتهم عدد900حبة ترامادول تم اتخاذ إجراءات بقسم شرطة الثورة تحت المادة 15/أ

وأكد اللواء حريز مقدرة وتصميم ادارته علي مكافحة مختلف أنواع التداول غير المشروع للمخدرات والموثرات العقلية وتفكيك الشبكات الإجرامية وتقديم المتورطين للعدالة مجددا تحذيرات ادارته من خطورة تعاطي المخدرات على الصحة العامة وصحة المتعاطي بجانب الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني.

سونا

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