ايقونة اعتصام القيادة “القراي”يصدح بأراء جريئة ويشعل فيسبوك ويكشف أسرار وحكاية كولومبيا وصراع الشفع مع الأطفال





أثار الناشط السياسي سهيل القراي ضجة واسعة على صفحات التواصل الإجتماعي فرغم أنه من أبرز ثوار ثورة ديسمبر السودانية المجيدة، وأحد أيقونات إعتصام القيادة، إلا أن منشوراته الجريئة فجرت جدلاً واسعاً مع أصدقائه ثم عمت العديد من صفحات التواصل الإجتماعي.

وكتب القراي (إِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا… كولومبيا لاتمثل أي شيء، في زمن الثورة تنتصر الحلاقيم الكبيرة وإرادة الرعاع الأغبياء ويستغل الأمر السياسيين ويتم تحويله إلي قضية محورية ومسألة وطنية عظيمة إن لم تصنع الحدث يمكنك دائماً التكسب من الأحداث الجارية!).

وأضاف القراي (بدأت كولومبيا في تصدير الموت عبر إشتباكات السكارى والشفع مع الأطفال الآخرين جنود الدعم السريع ، سكران يتبعه شافع مسلحين بالطوب للإشتباك مع شافع آخر مسلح بكلاشنكوف وتسيل الدماء لتمثل كولومبيا الثورة!).

وأضاف القراي بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (كولومبيا سوق تجار البنقو والخمور تلك المنطقة الغير خاضعة لسلطة الإعتصام متاريسه ولجان التفتيش بإمكانك الوصول إلي كولومبيا وانت تقود دبابة دون أي إعتراض من أي شخص ولما كنت بتكلم عن انو كولومبيا حتكون مبرر فض الإعتصام واننا ما مسؤولين من توفير الحماية لتجار البنقو هاج القطيع وماج واصبحت كولومبيا تمثل الثورة غصباً عن المنطق وقد كانت إستجابة خالد سلك والأصم ومحاولة وضع حدود للإعتصام وكانت فرصة لتصفية الحسابات السياسية واتهام خالد سلك وتخوينه وفازت الحلاقيم الكبيرة وتم فض الإعتصام كما توقعت تماماً بمبرر نظافة منطقة كولومبيا)…

وفي مشورات سابقة يرى سهيل القراي أن الحل حالياً في انقلاب عسكري حتى وان كان من الإسلاميين أنفسهم وكتب سهيل (فقدت المواكب قيمتها وتأثيرها في إحداث تغيير ودعوات المواكب تلك التي تصدر من غير معسكر الإسلاميين غباء محض وقصر نظر ومراهقة متأخرة!).

وأضاف سهيل بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (افرغ تجمع المهنيين و لجان المقاومة المواكب من معناها أيام دعوات مواكب استكمال اللسموشنوداك ودعم السلام وغيرها تلك التي تحمل مذكرات يستلمها مسؤول حكومي في القصر من مسؤول حكومي متظاهر ومن ثم ينطلق البمبان الان تجمع المهنيين يدعو لموكب دون هدف استجابة لدعوات سابقة من ناس لجان مقاومة في راسهم لا يمكن ان تكون جزء من التحالف الحاكم وتقود الجماهير لتتظاهر ضد نفسك لإصلاح خرمجتك).

وكتب سهيل على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك “Suhail El-Garrai ” (هذه البلد ما نافعة أغسمتوبلاي والحل في انقلاب عسكري حتى وان كان الإسلاميين أنفسهم فليس هنالك سوء اكبر من الذي يحدث الآن فقد خسر (الشهداء) أنفسهم و سجم امهم خالص).

وأضاف سهيل في منشور أخر (كرري تحدث عن رجال كالأسود الضارية!

كنا بنجري من البمبان 3 شهور مدة أجعص موكب نص ساعة و بعدها بنمشي بري و نجي نحتفل في فيسبوك بإنتصارات مزيفة 3 شهور و نحن بنمشي المظاهرات نجري مع أول بمبان لكن Guess what عايزين نحول يوم فض الإعتصام لملحمة تحدث عن بطولات و صمود و جسارة الشهداء و الأجيال الجاية ح تسمع عن فض الإعتصام كـ أسطورة عظيمة واجهنا فيها الرصاص بصدورنا العارية هزمنا الخوف و ما كنا أقل جسارة من الدراويش اللي كانو شايلين أسياف العُشر .

لكن الحقيقة العارية الحصل إنو درشونا والبنوت نيام وأنا شخصياً لو كان اتوفيت في فض الإعتصام فـ بكون لحظة اني جاري ومفحط من الرصاص المدور كحال كل اللي ماتو في فض الإعتصام البدينا نأسطرهم ولو زول اتكلم وقال انهم ما كانو دبابات واجهت عسكر الغدر ح يطلعوه عميل و مندس خائن و كوز مفروض يبلو صلاح مناع).

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :





