كمال آفرو يطلق صرخة استغاثة من القاهرة





أطلق الرمز الرياضي واﻻجتماعي الأستاذ كمال آفرو صرخة إستغاثة عاجلة من العاصمة المصرية القاهرة عبر حسابه. (بالفيسبوك) وفي مداخلة بقناة النيل الأزرق امس مطالبا الحكومة السودانية بسرعة إجلاء السودانيين العالقين هناك. وقال افرو إن العالقين قد ساءت ظروفهم وصرفوا كل ما لديهم وأصبحوا يفترشون العراء بعد أن طُردوا من الشقق والفنادق، واضاف قائلا: إن السفارة السودانية بذلت مافي وسعها في حدود إمكانياتها، وأشار الى أن العالقين قد ملّوا من كثرة وعود المسؤولين بالخرطوم وهم الأحق باﻹجلاء لأن ظروفهم تختلف عن ظروف العالقين بالدول الأخرى خاصة وأن غالبيتهم من المرضي لذلك يجب اﻻهتمام بهم وإعادتهم للخرطوم بأسرع فرصة ممكنة، مؤكدا حرص الجميع علي التقيد بالضوابط الصحية التي ستفرض عليهم بعد عودتهم للخرطوم.

السوداني

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