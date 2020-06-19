شمس الدين كباشي يجتمع مع حكومة غرب كردفان





عقد وفد المركز الزائر لولاية غرب كردفان برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق اول ركن شمس الدين كباشي وبحضور وزير ديوان الحكم الاتحادي الدكتور يوسف ادم الضي عقد اجتماعا مشتركا مع حكومة الولاية .وفي مستهل الاجتماع قدم والي غرب كردفان اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله شرحا مفصلا عن اداء الحكومة في الفترة السابقة والتحديات التي تواجه الوزارت والمحليات.

وفي تصريح (لسونا) قال وزير ديوان الاتحادي إن الوفد استمع لتقرير مفصل عن اداء الحكومة خلال الفترة السابقة والذي وصفه بالجيد. مشيرا الي ان الولاية تواجه تحديات ومشاكل كبيرة علي مستوي الوزارات والمحليات موضحا ان الاجتماع خرج بعدد من التوصيات التي تصب في توجيه الاداء للفترة القادمة.

وابان ان استتباب الامن يسهم في تقديم المشروعات التنموية مشيرا في هذا الصدد الي ان موارد غرب كردفان كفيلة بإخراجها الي رحاب التنمية بجانب تمكينها من دعم الاقتصاد الوطني الذي يعتبر احد اهداف ثورة ديسمبر المجيدة واولويات الوثيقة الدستورية.

سونا

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