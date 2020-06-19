فرعية حزب المؤتمر السوداني بالسوكي تُدشن منتدى السوميت





-دشنت فرعية حزب المؤتمر السوداني بمحلية السوكي صباح اليوم بدارها منتدى السوميت ، تحت عنوان “شهداءنا ما ماتو” إحياءً للذكرى العشرين لرحيل شهيد حزب المؤتمر السوداني وشهيد مؤتمر الطلاب المستقلين ميرغني محمود النعمان سوميت رئيس اتحاد طلاب جامعة سنار والذي تم إغتياله أبان العهد المباد.

ناقش المنتدى السيرة الذاتية للشهيد ميرغني نعمان سوميت ومراحله التعليمية ونضالاته بجامعة سنار على مستوى جميع الكليات ، كما ناقش المنتدى أيضاً تحليل شخصية السوميت ودوره في العمل السياسي والثقافي بالجامعة وعلاقته مع الطلاب والتنظيمات السياسية وحراكه ضد الأنظمة الشمولية.

وتناول م. محمد صلاح طريقة إغتيال ميرغني محمود النعمان سوميت موضحاً أن القوى الظلامية المتمثلة في نظام الجبهة الاسلامية “الكيزان” إستهدفت الشهيد ميرغني برصاصة إستقرت في جبينه ليضاف ميرغني السوميت إلى قائمة الأبطال الاشاوس الذين قدموا روحهم مهراً للحرية والكرامة.

كما تناول المتحدث ايضاً حادثة استشهاد شهيد منطقة السوكي الشهيد انور حسن ادريس “ود اللواء” وشهداء مجزرة القيادة العامة وشهداء الحركة الطلابية .

وفِي محور آخر تحدث الدكتور محمد المكي عميد كلية الموارد السوكي وعضو تجمع المهنيين ويعتبر من الجيل المعاصر للشهيد ميرغني محمود النعمان سوميت في العام1997 _ 1996 م في كلية الزراعة ابونعامة حيث تحدث الدكتور المكي عن شخصية السوميت القيادية وترأسه أول اتحاد بجامعة سنار ، وتناول ايضاً دور سوميت الأدبي وحبه للشعر وطريقة إلقائه ، وقدرته الخارقه في حفظ النصوص الأدبية الطويلة.

و في ختام المنتدى تحدث الأستاذ محمود الزين عن دور التضحيات العظيمة التى قدمها السوميت وكل شهداء الحركة الطلابية والحركة الوطنية ، ودعا محمود إلى ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية وتحقيق القصاص العادل وتقديم الجناة إلى محاكم عادلة ، موضحا ضعف وبطء لجان التحقيق في إداء واجبها تجاه قضايا الشهداء والمفقودين .

سونا

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