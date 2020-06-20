بالفيديو.. ثوار يروجون لمليونية 30 يونيو ويحملون تابوتا مكتوبا عليه (حكومة الفترة الإنتقالية أرقدوا بسلام)





تداول مجتمع فيسبوك مقطع فيديو قصير يحمل فيه المشاركين تابوت وعددا من المطالب ترويجاً لمليونية 30 يونيو، والشعار الرئيس على النعش (حكومة الفترة الإنتقالية أرقدوا بسلام).

الفيديو المرفق الذي شاهده محرر النيلين والموقع من لجنة مقاومة أمبدة الحارة السادسة، والمشاركين فيه عبر مقطوعة موسيقية وهم يحملون النعش كتبوا لافتات متنوعة تعكس، الأزمات المتنوعة في السودان، مثل إنعدام الدواء وندرة المحروقات وغلاء السلع المختلفة.

وتصاعد الترويج لتظاهرات 30 يونيو 2020 في السودان من تيارات متنوعة وبمطالب مختلفة، وأبرز الداعين للتظاهرات لمليونية 30 يونيو الحزب الشيوعي السوداني وتجمع المهنيين “الأصل” ولجان المقاومة.

أيضاً من الداعمين ليوم 30 يونيو الكثير من الغاضبين على سياسات حكومة حمدوك وهم ما يعرفون بالأغلبية الصامتة، وأنها ترى أن حكومة حمدوك لا تلبي الحد الأدنى من أساسيات الحياة وتود الإحتجاج على ما حدث من تدهور بسبب فشل رهيب لحكومة الحرية والتغيير التيار الحاكم في السودان في الحكم.

حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا في السودان دعا أعضائه إلى عدم المشاركة في التظاهرة التي دعت لها حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان في يوم 30 يونيو، ويزداد الغموض يوما بعد يوم عن يوم 30 يونيو وسط سيناريوهات غامضة ومختلفة.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

السودان رقصة موت قحت Geplaatst door ‎كتمت‎ op Vrijdag 19 juni 2020

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