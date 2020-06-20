وزيرة العمل تؤكد على حماية المرأة ضد العنف والامم المتحدة تؤكد مساندتها للسودان لانهاء العنف الجنسي





أكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ ان وزارتها وضعت حماية المرأة في طليعة اولوياتها بانشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة لتحسين اوضاع النساء في السودان لحمايتهن وصون كرامتهن .

جاء ذلك خلال حديثها بمنبر وكالة السودان للانباء أمس و اكدت عن اكتمال اجازة وثيقة اجراءات للتصدي للعنف المبني علي النوع الاجتماعي في السودان مشيرة الى ان وزارتها اطلقت خدمة الخط الساخن لتلقي بلاغات العنف المنزلي بالتنسيق مع وحدة حماية الاسرة والطفل بجهاز الشرطة والنيابة المتخصصة مشيرة الي تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي والقانوني وفقا للمعايير العالمية .

واكدت مواصلة الجهود الرامية لتعزيز حقوق المرأة في السودان حيث تم اعداد خطة وطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1325 الخاص بالمرأة والامن والسلام والذي اجيز في مجلس الوزراء الانتقالي في مارس الماضي خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة .

وقالت ان السودان وقع مع الامم المتحدة في اطار التعاون المشترك بهدف القضاء علي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان ودعم السياسات الوطنية وتقوية الاجهزة الصحية والعدلية والامنية مما يعد خطوة بالغة الاهمية لنساء مناطق النزاع في السودان .

وكشفت لينا الشيخ عن مشروع قانون لتجريم العنف المبني علي النوع الاجتماعي واعداده في مواد تدريسية في مناهج الكلية الحربية والشرطة والكليات الطبية والصحية والقانون بالاضافة الي دورات تدريبية للقوات النظامية المختلفة وذلك للحماية من انواع العنف في مناطق النزاعات بالتنسيق مع اجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني .

من جانبه اكد صندوق الامم المتحدة للسكان دعمه لجهود الحكومة السودانية في محاسبة مرتكبي العنف القائم على النوع فى مناطق النزاعات.

واشار ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان بالسودان َماسيمو فرانشسكو ، الى ان العنف الجنسي يعتبر من ابشع الجرائم واكد اهمية التعاون لانهاء مثل هذه الجرائم و دعا الى وضع الضحايا فى مراكز تكون فى المتناول بهدف تقديم الخدمات الصحية

وقال ان العنف الجنسي ياتي مع النزاع المسلح مما يتسبب وصمة اجتماعية اضافية تقع على ضحايا هذه الجرائم ويجعل تحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي مهمة فى غاية الصعوبة ودعا الجماعات المسلحة لوقف هذه الجرائم البشعة .

وذكرماسيمو ان هذا اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي ياتي هذا العام والعالم يشهد جائحة كرونا التى اسهمت فى زيادة العنف الجنسي من خلال تقيد حركة الافراد مما صعب من الابلاغ عن الحالات الاكثر صعوبة .

واشاد صندوق الامم المتحدة للسكان بالسودان و تعاون وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ في العمل سويا من اجل انهاء العنف الجنسي فى حالات النزاع .

الخرطوم :شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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