تجمع المهنيين يدعو للخروج في مليونية 30يونيو





دعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين للخروج والمشاركة الفاعلة في مليونية 30 يونيو لاستكمال مهام الثورة منوها الى ضرورة الالتزام بالسلمية والضوابط الصحية الوقائية منعا لانتقال عدوى فيروس كورونا .

وأكد التجمع في بيان اصدره اليوم وقوفه في خندق واحد مع لجان المقاومة في الأحياء وتجمع أسر شهداء ثورة ديسمبر وغيرها من قوى الشعب الثورية الحية، داعيا الاستمرار في العمل الثوري السلمي المصادم من أجل تصحيح مسار الفترة الانتقالية والدفع بالحكومة المدنية الانتقالية من أجل انجاز المهام الثورية العاجلة المتمثلة في :

● اضطلاع مجلس الوزراء المدني بملف السلام العادل المستدام وتحقيقه بالمخاطبة الجادة لجذور الأزمة السودانية الواحدة عبر مائدة واحدة دون تجزئة وتقسيم مع مشاركة أصحاب الحق والمصلحة من المتأثرين بالحرب والنازحين في المعسكرات.

● تقديم رموز النظام البائد ومرتكبي كافة الجرائم منذ 30 يونيو 1989 وحتى اليوم لمحاكمات عادلة وعلنية بشكل عاجل ودون تأجيل.

● استكمال هياكل السلطة الانتقالية المدنية بتكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين وتشكيل المفوضيات من قوى الثورة الحية المصادمة مع ضمان تمثيل النساء بالنسب المتفق عليها ومايعكس دورهن في التغيير .

● العمل العاجل على الاصلاح الاقتصادي بالقطع الكامل مع سياسات النظام البائد وروشتة البنك الدولي، وتبني سياسات ترعى الفقراء والكادحين وتدعم الانتاج والمنتجين، وتصفية الاقتصاد الموازي وولاية وزارة المالية ومجلس الوزراء على كافة موارد الدولة، وخروج المؤسسات العسكرية والأمنية بشكل كامل من أي نشاط استثماري.

● الاسراع في تصفية تمكين عناصر النظام البائد في جهاز الشرطة وإعادة هيكلة جهاز الشرطة بعقيدة جديدة أساسها خدمة المواطن وحماية أمنه وسلامته.

● العمل بشكل عاجل على اعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتصفية كافة الميليشيات وبناء جيش وطني قومي واحد تحت إشراف كامل من مجلس الوزراء

سونا

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