حركة تمرد تدعو لملونية 30 يونيو وتحدد اماكن الاعتصام





بسم الله الرحمن الرحيم

🇸🇩حركة تمرد الشبابيه🇸🇩✌🏻

الموضوع:

بيان هام:

الشعب السوداني العظيم أمة الحضارات والتاريخ المجيد

شعب البطولات والثورات المنهيه لعهود الظلام

جميعكم يتابع مايجري في هذا الوطن

قد خرجنا في أجمل ثورة وكنا نتبع جدول تجمع المهنيين ولاندري من يقود هذه التجمع وكان أملنا به كبير لأن حديثهم ووعدهم لنا حكومة تكونقراط بعيده من المحاصصات الحزبيه

ولذالك استبسلو الشباب وصعدة أرواحهم إلى باريها مهرآ لذالك ولكن مايؤسف أن القوى الحزبيه خطفت ثمار الثورة وجعلت حكومة الثورة محاصصات حزبيه وموازنات تافهه جعلت حكومة حمدوك أن تكون ضعيفه ولا ترتقي لحجم التضحيات التي قدمت في ذالك بل الأسواء من كل هذا أنهم ينكرون فشلهم ويكابرون ولذالك نقول لجماهير شعبنا العظيم الأن قد تقرر أن هذا الحكومة لابدا من إسقاطها لأن استمرارها سوف يضيع الوطن ويذهب به إلى ألاعوده ومايدعونا أن ندعو لإسقاط هذه الحكومة

الاتي:

أولآ/.

معاش الناس

ونريد أن نقيم حكومة تكونقراط بعيده من الأحزاب السياسيه وزات مسافه واحده منهم جميعاً

ثانيآ /. ان يكون السلام مبدأ ثابت وتوقيف آلة الحرب

ثالثآ /. أن نأتي بحقوق الشهداء ومعرفة من قتلهم في تحقيق واضح وشفاف

رابعآ /. أن نحقق مع أعضاء الذين أعطو الضوء الأخضر لفض الاعتصام ووقعو علي ذالك

خامسآ /. أن نعمل لمصالحه وطنيه شامله تعالج ماأفسده نظام الإنقاذ وأكمله نظام قحت لتفكفك النسيج الإجتماعي

سادسآ /. ان تقام لجنة للإنتخابات لكي تكون الضامن للعمليه الانتخابيه من قبل الحكومة الانتقالية

سابعآ /. تفكيك الدولة العميقة وتقديم رموز النظام لمحاكمات سريعه

ثامنآ /. وان لايدنس تراب سوداننا أجنبي تم إستدعائه من قبل العملاء

تاسعآ /. تعطيل الوثيقه الدستوريه والعمل بدستور ٢٠٠٥م

وعليه نعلن جميع المسارات ستكون إلى القيادة العامه بالعاصمة القوميه الخرطوم والولايات الاعتصام أمام حاميات الجيش وذالك سيكون بتاريخ30. يونيو 2020

إلي حين إشعار أخر

🇸🇩السكرتارية المركزيه

لحركة تمرد الشبابيه🇸🇩✌🏻

السبت_20يونيو_2020

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