احمد الضي: كوادر شيوعية تطلب من الدعم السريع قمع مليونية 30 يونيو





قال الناشط السباسي أحمد الضي بشارة في بث مباشر على فيسبوك مساء السبت أن كوادر شيوعية طلبت من الفريق أول حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة بقمع مليونبات 30 يونيو.

وحذر الضي بحسب مشاهدة محرر النيلين من خطورة ذلك الأمر وطلب من قوات الدعم السريع عدم التعرض لمواكب يوم 30 يونيو، وإندهش الضي من دعوة الشيوعيين للتظاهر عبر واجهتهم تجمع المهنيين السودانيين علناً، والطلب سرا من القوات في الشرطة والدعم السريع بقمع المتظاهرين.

وقال الضي أن القوات المسلحة والشرطة والأمن لن تشارك في قمع مليونية 30 يونيو، وتمنى أن يفعل الدعم السريع نفس الشئ رغم تحريض الشيوعيين لقمع المتظاهرين.

وقال الضي نحن أسقطنا البشير لسفكه الدماء وطلب من القوات النظامية بكل أقسامها بحماية المتظاهرين يوم 30 يونيو، وأضاف (الحزب الشيوعي لديه مخطط لتحويل يوم 30 ليوم عنيف، الشعب السوداني مارق لمطالب وما مارق عشان يضارب، كوادر شيوعية تحنس الدعم السريع للبطش بالمتظاهرين يوم 30 يونيو).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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