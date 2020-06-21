وزير الصحة: يطلب التشدد في الحظر والإغلاق الكامل للخرطوم للتغلب على كورونا





قال وزير الصحة الإتحادي د. أكرم علي التوم إن التغلب على جائحة كورونا يتطلب التشدد في الحظر والإغلاق الكامل لولاية الخرطوم والمحليات الأخرى التي تظهر بها حالات إصابة بالفايروس.

وأضاف أكرم في تصريحات صحفية اليوم بمطار الخرطوم عقب استقباله طائرة مساعدات طبية قادمة من دولة قطر: (إذا تمكنا من تشديد الحظر و الإغلاق الكامل لولاية الخرطوم وإغلاق كافة المحليات خارج ولاية الخرطوم التي تظهر فيها بعض الحالات، وإذا استطعنا أن نزيد رقعة الفحص في كل محليات البلاد وتقليل الحركة والتجمعات فإننا سنستطيع التغلب على هذه الجائحة)

صحيفة صوت الأمة

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