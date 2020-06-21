العدل والمساواة تدعم شمال دارفور ب10 ألف كمامة ومعقم





دشن الامين العام لحكومة ولاية شمال دارفور ممثل والي الولاية محمد ابراهيم عبدالكريم اليوم بالفاشر مبادرة حركة العدل والمساواة السودانية مكتب شمال دارفور للتصدي لجائحة كرونا بالولاية والتي تضمنت توزيع عدد 5 آلاف كمامة و5 آلاف قارورة معقم بجانب 20 غسالة يتم توزيعها في الأماكن العامة.

وثمن ممثل والي شمال دارفور في كلمته بهذه المناسبة مبادرة الحركة واصفاً إياها بأنها تمثل المبادرة الثانية التي تتقدم بها الحركة للتصدي للجائحة بعد مبادرتها الاولي والتي قامت من خلالها بتنظيم حملات توعوية وارشادية ، ودعا عبد الكريم الحركات الأخرى وكافة منظمات المجتمع المدني الى ان تحذو حذو حركة العدل المساواة باعتبار أن مثل هذه المبادرات هي التي تمثل السلام الحقيقي الذي تنشدها الولاية بعد الظروف الصعبة التي عاشتها في السنوات الماضية.

الى ذلك اكد سيد شريف جارالنبي ممثل حركة العدل والمساواة في كلمته حرص الحركة على المساهمة في دعم جهود حكومة الولاية لمجابهة كورونا مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الحركة وحكومة الولاية في كافة المستويات، وأضاف شريف ان المبادرة تهدف الى توفير معينات الوقاية من كورونا وسط شرائح الباعة المتجولين وصغار التجار بالأسواق بجانب دعم العاملين في الحقل الطبي وغيرهم .

سونا

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