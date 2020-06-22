وفد الحكومة يتلقي دعوة للجلوس مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو





أعلن وفد الحكومة لمفاوضات السلام اليوم ، تلقيه دعوة رسمية من الوساطة بدولة جنوب السودان لحضور جلسة حوار عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع الوفد المفاوض للحركة الشعبية قطاع شمال بقيادة عبد العزيز الحلو يوم غد الثلاثاء الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ .

وأشار الاستاذ محمد حسن عثمان التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض في بيان صحفي اليوم أن الوساطة حددت في الطلب ثلاثة أجندة تمثلت في ️وقف العدائيات , ️القضايا الإنسانية ومواصلة الحوار حول إعلان المبادئ.

وقال التعايشي في البيان “تؤكد حكومة السودان جاهزيتها وحرصها لمواصلة الحوار وكسر جمود التفاوض مع الحركة الشعبية-شمال، سعياً للوصول إلى سلام عادل وشامل يعالج قضايا الحرب والسلام في السودان” .

سونا

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