توقعات .. تعديل وزاري قبيل مليونية 30 يونيو





توقع سياسيون خروج المواطنين الي الشوارع بصورة غير مسبوقة في مليونية ٣٠ يونيو بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية وعجز الحكومة عن تلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين مشيرين الي إرتفاع الأسعار وتزايد معدلات التضخم بالبلاد.

وقال الأستاذ محمد الحسن الصوفي رئيس تجمع الوفاق السوداني في تصريح صحفي ان الأوضاع الحالية لاتبشر بخير وان المواطنين تزعزعت ثقتهم في حكومة الثورة وتوقع أن تسعى حكومة حمدوك لإرضاء الشارع قبيل قيام المليونية وذلك عبر إعلان بتعديل وزاري يقضي بإعفاء بعض الوزراء وتغييرهم موضحاً أن هذا العمل حتى إذا ما تم فإنه لن يغير الصورة الذهنية لحكومة حمدوك في نفوس المواطنين خاصة وان عمر الحكومة الانتقالية قد تجاوز ال ١٠ أشهر ولم تتمكن من إحداث اي تغيير على صعيد تحسين معاش الناس والالتزام بتنفيذ أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

وأضاف الصوفي ” أنا أتوقع ان يقوم رئيس الوزراء قبيل قيام المليونية بيوم او يومين بإقالة أكثر من وزير بهدف كسب رضا الشعب وتخفيف التوتر الإجتماعي بسبب الضائقة المعيشية مؤكدا ان ذلك لن يسهم في تحسين صورة الحكومة الانتقالية في أذهان الجماهير .

الخرطوم: خبطة نيوز

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