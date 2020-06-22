القوات المسلحة في السودان تنشر مدرعاتها وترفع درجة الاستعداد للون الأحمر





وضعت القوات النظامية في السودان في حالة التأهب القصوى ورفعت درجة الإستعداد 100% ورفعت درجة التأهب للون الأحمر بالتزامن مع تظاهرات محدودة ببعض مدن السودان يوم الإثنين مع دعوات لتنظيم مظاهرات 30 يونيو التي إجتاحت شبكات التواصل الإجتماعي .

وكشف نشطاء أن الجيش السوداني نشر مساء الإثنين مدرعات بشكل مكثف على الكباري والمواقع الاستراتيجية بالخرطوم، والتقط رواد مواقع التواصل عدة صور لعدد من المواقع وقاموا بنشرها على تطبيقات الهواتف الذكية.

ودشن ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر يوم 30 يونيو لإسقاط الحكومة الإنتقالية، التي يرأس إدارتها التنفيذية الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، وهي مكونة من قوى الحرية والتغيير “الإئتلاف الحاكم في السودان”.

وتصاعد غضب الشارع السوداني، اثر تفاقم الاوضاع المعيشية بسبب الأزمة الإقتصادية الخانقة وتمثلت في غلاء ندرة الخبز في معظم الولايات السودانية، وكذلك إنقطاع الهكرباء ونقص والوقود، بالإضافة لتهالك وسائل حركة المواصلات العامة.

وكتب أحد النشطاء على فيسبوك (غليان الشارع السوداني لم ينتظر اليوم المحدد يوم الإثنين المظاهرات إندلعت في عدد من مدن السودان، أتوقع رفع سقف المطالب يوم 30 يونيو إلى “تسقط قحت”).

وكتب أخر (لو الشعب اختار تسقط بس فإن القوات المختلفة من جيش وشرطة ودعم سريع، لن يقيفوا في طريقه ولن يطلقوا رصاصة واحدة والله في توتر شديد في اوساط قيادات قحت وخوف من نموذج السيسي).

وبحسب إستطلاعات رأي إطلع عليها محرر النيلين إنخفضت شعبية قوى الحرية والتغيير منذ شهر أبريل الماضي لأدني مستوى منذ نجاح الثورة السودانية في أبريل 2019 والتي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير ونظامه.

وقال مصدر مقرب من قوى الحرية والتغيير “قحت” أن القلق والتوتر الشديدين في اوساط القيادات الحكومية بسبب إقتراب يوم 30 يونيو له مبرارات غير التي تدعيها فلول الكيزان ويعتقد أن السبب هو شروط رفع العقوبات الأمريكية المتعلقة بالارهاب من السودان شكلت صدمة للحكومة.

وطالبت قطاعات واسعة من الشعب السوداني بحسب مراقبون حكومة الحرية والتغيير بالإعتراف بفشلها في إدارة البلاد وتقديم إستقالتها وطالبوا بأن يتحمل الجيش السوداني المسؤولية لحين إجراء إنتخابات ،بعد أن بلغت معاناة المواطنين حداً غير مسبوقاً، وباتت الأحوال تهدد الأمن والسلم الوطني.

وقال مصدر حكومي رفيع لمحرر موقع النيلين في ساعة متأخرة من مساء الإثنين فضل عدم الإفصاح عن إسمه أن رفع الاستعداد للقوات النظامية أمر روتيني يهدف لحماية الممتلكات العامة والخاصة في جميع مدن السودان.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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