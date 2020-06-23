القوات المُسلحة تُكبد مليشيات إثيوبية خسائر كبيرة بالفشقة





علنت القوات المسلحة، أنها تصدت لإعتداء من بعض مكونات القوات الإثيوبية بالفشقة، وأكدت أنها كبدتهم خسائر كبيرة.

وقال بيان من مكتب الناطق باسم القوات المسلحة مساء الإثنين، إن القوات المسلحة تصدت ظهر أمس الأحد لإعتداء من بعض مكونات القوات الإثيوبية في موقع (الأنفال) بالضفة الشرقية لنهر عطبرة بمنطقة الفشقة. وأضاف “كانت قواتنا كعهدها حين تصدت بقوة للإعتداء الذي كان داخل الأراضي السودانية وكبدت المعتدين خسائر كبيرة وردتهم على أعقابهم”.

وأوضح البيان أن القيادات العسكرية في البلدين تواصلت واتفقت على ضرورة مواصلة الحوار وضبط النفس، وشدد على أن القوات المسلحة تؤكد حقها في الدفاع عن أرضها بكل الوسائل المشروعة وستظل ساهرة ومتيقظة ومصممة علي أداء واجبها في حماية أرض السودان وحدوده وتمنت وعاجل الشفاء للجرحى.

الصيحة

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