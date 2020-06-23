فيديو.. الكشف عن وزراء يخططون للهروب من السودان ومدني عباس يطلب الحماية من سفارة بالخرطوم

كشف الناشط السياسي أحمد الضي بشارة، أحد رموز شباب ثورة ديسمبر المجيدة، في بث مباشر على فيسبوك مساء الإثنين أن معظم وزراء حكومة الحرية والتغيير في السودان بقيادة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك من حملة الجوازات الأجنبية وقال (أن أول من جرى للسفارات هو مدني عباس وزير التجارة وقال لهم البلد دي لو كتمت مرقوني).
وقال الضي بحسب مشاهدة محرر النيلين للفيديو المرفق، فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام (أخر زيارة ليك قبل 3 ايام مشيت سويت شنو في السفارة الفلانية، مشيت طلبت منهم شنو وقلت ليهم البلد دي شنو ).
وأصاق الضي (في شنو عارفنه جاي دايرين تشردو من البلد، أقفلوا المطارات وأسمحوا فقط للعالقين، أنت ما بتمرق، مارق ماشي وين، أنت ورطت البلد وجاري لا ما تجري تقعد هنا الجايينا يجيك انت ذاتك).
وقال الضي أن السفارات أجلت رعاياها من السودان لمؤشر الخطورة الأمنية في السودان .
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
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Geplaatst door المعلق الرياضي احمد الضي بشارة op Maandag 22 juni 2020
4 تعليقات
الى مزبلة التاريخ قحت وكمان خربوا علاقاتهم مع الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع بالاساءات لها والشتائم، يعني ما بحلوكم من غضب الجماهير الشعبية الغاضبة الجائعة.
يتم قفل كل المعابر عشان حتتبلوا في الشوارع وتتعلقوا من السنتكم الكاذبة في الشوارع عشان تاني ما تكذبوا او تخموا الشعب بالوعود من اجل الكراسي.
الانقاذ وسقطت بس للاسف الشعب ندم الان على فعلته لكن حيوريكم الويل.
معقول ياخي حبة البيضة تبقى ب 18 جنيه من ٢ جنيه لغاية سقوط البشير؟
الكيزان الاتهمتوهم بالسرقات كانوا موفرين كل شى ورطل السكر لغاية سقوطهم كان ب ٢٥ جنيه، في اقل من سنة اليوم ب 120 جنيه.
تسقط قحط سقوط نهائي الى قعر الجحيم
الشعب مات بالآلاف بالجوع والمرض وانعدام الدواء وغلاء فاحش لا مثيل له تاريخ السودان. زمان حرضتو الجماهير ضد البشير عشان فكروا بس يرفعوا دعم الوقود، وجيتو رفعتوه انتم لخمسة اضعاف.
سبحان الله مستوى المعيشة للمواطن الاثيوبي والارتري والتشادي بقى احسن مننا بكتير. اقسم بالله لاقيت حبشية كانت في السودان سألتها كيف السودان؟ قالت لي مساكين انا احن عليهم وعيش وفول زاتو صعب في السودان.
هو الطوع ده كيف؟
جوع وفقر ومرض وغلاء خيالي وكمان كفر والحاد وتفحش. تسقط قحط ويتبلوا بل شديد عشان يكونوا عظة وعبرة لمن يعتبر.
على جميع منسوبي وداعمي اليشير والإنقاذ دعم هذا الحراك المبارك.
البلد في حالة انهيار شامل في كل شئ، واي انتظار اكتر حتضربنا مجاعة سنة 6 اللى الناس اكلت فيها الحمير والجراد الصحراوي.
تسقط حكومة الفجرة المنافقين
والله والله والله أنا طلعت في الثورة والآن بقول عائد عائد يا بشير وضيعناك وضعنا وراك وعرفنا حاجة، آسفين يا بشة، آسفين يا ريس من القلب.