فيديو.. الكشف عن وزراء يخططون للهروب من السودان ومدني عباس يطلب الحماية من سفارة بالخرطوم





كشف الناشط السياسي أحمد الضي بشارة، أحد رموز شباب ثورة ديسمبر المجيدة، في بث مباشر على فيسبوك مساء الإثنين أن معظم وزراء حكومة الحرية والتغيير في السودان بقيادة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك من حملة الجوازات الأجنبية وقال (أن أول من جرى للسفارات هو مدني عباس وزير التجارة وقال لهم البلد دي لو كتمت مرقوني).

وقال الضي بحسب مشاهدة محرر النيلين للفيديو المرفق، فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام (أخر زيارة ليك قبل 3 ايام مشيت سويت شنو في السفارة الفلانية، مشيت طلبت منهم شنو وقلت ليهم البلد دي شنو ).

وأصاق الضي (في شنو عارفنه جاي دايرين تشردو من البلد، أقفلوا المطارات وأسمحوا فقط للعالقين، أنت ما بتمرق، مارق ماشي وين، أنت ورطت البلد وجاري لا ما تجري تقعد هنا الجايينا يجيك انت ذاتك).

وقال الضي أن السفارات أجلت رعاياها من السودان لمؤشر الخطورة الأمنية في السودان .

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

عاااااااااااجل.. لماذا الدبابات في امدرمان؟ Geplaatst door ‎المعلق الرياضي احمد الضي بشارة‎ op Maandag 22 juni 2020

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