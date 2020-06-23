حمدوك “الساخر”: إستدعيت داليا وأعربت لها عن قلقي ووجهت لجنة إزالة التمكين لعقد مؤتمر للتخفيف من الرأي السلبي حيال قطوعات الكهرباء





تحظى منشورات طريفة ومرحة بتفاعل كبير على صفحة ساخرة على فيسبوك باسم (الخبير الإقتصادي حمدوك)، ويشير مرافبون على خطورة الصفحات المزيفة على فيسبوك والتي إنتشرت بأسماء مشاهير في السودان فيما يعتبرها البعض تنفيس لما يعيش فيه الشعب من أزمات متواصلة.

ومن المنشورات الطريفة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين كتبت الصفحة الساخرة يوم الإثنين مع ارفاق الصورة ادناه (إستدعيت مستشارتي الإعلامية داليا الروبي وأعربت لها عن قلقي حيال توقف الدعم الإلكتروني لي ولحكومتي ، فقالت لي إحنا شغالين ياريس وورتني الصورة دي قالت لي ده نموذج لشغلنا ، هسه في ذمتكم ياجماهير شعبنا الصابر ده شغل مصروف عليو بالدولار !).

ومن المنشورات الطريفة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين كتبت الصفحة الساخرة (وجهت بعقد مؤتمر صحفي عاجل للجنة إزالة التمكين يوم الثلاثاء للتخفيف من الرأي السلبي حيال قطوعات الكهرباء وأزمة الوقود، سنصمد وسنعبر وسننتصر).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

شارك الموضوع :





