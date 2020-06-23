وزارة العدل تتسلم خطة حكومة ظل حزب بناء السودان





تسلم وزير العدل د. نصرالدين عبدالباري أمس بمكتبه الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل بحكومة ظل حزب بناء السودان أحد الأحزاب الموقعه على ميثاق إعلان قوى الحرية والتغيير، والتي تهدف للإستفادة من مقدرات وإمكانيات السودان والوصول والنهوض به إلى مصاف الدول المتقدمة ، حيث شارك في اللقاء كل من المهندس مجاهد خلف الله وزير مالية الحزب و لميس محمد مسؤولة وزارة العدل بالحزب و محمود صقراب عضو الحزب.

وقالت لميس محمد إن الحزب لدية خطط وبرامج مدروسة سنعمل على توصيلها لكل المؤسسات المختصة وذلك بهدف مشاركة الأراء للنهوض بالسودان وفق برامج واضحة ، مشيرةً الى إن الحزب تم تشيكيله في عام 2018م وهو أحد أعضاء قوى الحرية والتغيير وشارك في كل مراحل الحراك الثوري وصولاً الى اسقاط النظام البائد.

وأضافت لميس أن الخطة التي سلمت لوزير العدل تتضمن القضايا العدلية وكيفية إنجاز مراحل التقاضي بالسرعة المنشودة دون الخلل في تنفيذ القضايا ، خاصة وأن السودان يتمتع بقضاء به كوادر مؤهلة ومدربة وقادرة على إنفاذ بنود القانون في كل مراحل التقاضي.

الخرطوم :شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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