السودان .. لجنة إتحادية للتحقيق في أحداث معسكر كلمة





إلتقى والي جنوب دارفور اللواء الركن هاشم خالد محمود بمكتبه امس وفد لجنة التحقيق المركزية في أحداث معسكر كلمة الأخيرة برئاسة مولانا محمد أحمد عثمان وقدم الوفد تنويرا لوالي الولاية حول عمل اللجنة وكيفية علاقة التنسيق المشترك مع حكومة الولاية وبعثة اليوناميد من أجل التحقيق في الحادث والقبض على الجناة مؤكدا بأن عملية التحقيق قطعت شوطا كبيرا وفي تصريح له طمأن والي جنوب دارفور النازحين بكلمه بأن التحقيق في الحادث لا يشمل المعسكر بأكمله وإنما في سنتر (2) وهو مكان وقوع الحادث

وقال الوالي إن الاحتقان بشأن الحادث ما زال قائما ما لم يتم القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة القانونية.

يالا:محمد ابراهيم

صحيفة آخر لحظة

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