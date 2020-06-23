احتجاجات بعطبرة ومحاولات لقطع الطريق القومي باشعال الاطارات





فرقت شرطة ولاية نهر النيل احتجاجات متفرقة لعشرات الشباب بمدينة عطبرة خلال الأمس واليوم مستخدمة المفاوضات كمرحلة أولى والغاز المسيل للدموع كمرحلة ثانية.

وكانت الاحتجاجات استهدفت مداخل المدينة من الشرق (طريق التحدي) ومن الجنوب (كبري عطبرة الجديدة) ومن الشمال (مدخل خليوة) وذلك عبر اشعال الاطارات تسببت في شلل تام لحركة المرور لساعات وأدت لاختناق شديد خاصة بطريق التحدي الذي يربط البلاد بالميناء.

وتجيء الاحتجاجات بحسب هتافات المحتجين للأزمات المختلفة التي ظلت تعاني منها المدينة من انقطاع لمياه الشرب بسبب توقف محطة مياه المقرن التي تغذي أجزاء واسعة من مدينتي عطبرة والدامر، وتطاول أمد الصفوف للوقود والخبز، وندرة غاز الطبخ، وقطوعات الكهرباء وارتفاع أسعار السلع.

سونا

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