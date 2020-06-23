لجنة إزالة التمكين تتفقد مصفاة الجيلى وتصدر عددا من القرارات





أصدر الأستاذ محمد الفكى سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال خلال الزيارة الميدانية غير المعلنة التى قامت بها اللجنة صباح اليوم الى مصفاة الجيلي للوقوف على سير انسياب الوقود وكمياته بالمستودعات وحركة الشاحنات للتزود بالوقود، أصدر عددا من القرارات الميدانية من ضمنها حل مشكلة الوقود بمحطة النيل للبترول التى تعتبر المحطة الوحيدة التى تمد الشاحنات والناقلات السودانية التى تتحرك من مصفاة الجيلي بالوقود.

وقال الأستاذ وجدي صالح عضو اللجنة فى تصريحات صحفية، أن عدم توفر الوقود بمحطة النيل تسبب فى تكدس الشاحنات والناقلات، معلنا أن اللجنة أصدرت قرارا قضى بإسناد إدارة محطة النيل إلى شركة النيل للبترول بعد أن كانت مملوكة لنقابة العاملين بالنفط، واتضح للجنة من خلال الزيارة سوء الادارة بالمحطة وعدم التنظيم والبطء فى تسليم الوقود، مشيرا الى ان المحطة سيتم امدادها فورا بالكميات اللازمة من الوقود لمباشرة نشاطها بالصورة المطلوبة لتتمكن من تزويد الشاحنات والناقلات بحاجتها من الوقود.

وقال الأستاذ وجدي أن اللجنة ستتابع بصورة لصيقة ويومية سير العمل بالمحطة.

وابان عضو لجنة ازالة التمكين ان اللجنة وقفت خلال زيارتها اليوم لمصفاة الجيلي على الأسباب التى تعيق عملية انسياب التزود بالوقود سواء كانت تلك المتعلقة بالتخصيص أو النقل اوالمسائل الإجرائية التى تعانى منها الشاحنات بصورة يومية داخل المصفاة.

وأضاف أن اللجنة ستتابع مع وزارة الطاقة والتعدين والشركات المعنية بأمر البترول لتذليل العقبات التى تعوق حركة وانسياب البترول فى كل مناطق السودان، مضيفا أن الايام القادمة ستشهد عملا دؤوبا لوضع حلول لكل الإشكاليات التى تواجه عملية انسياب المواد البترولية للجهات التى تحتاجها فى العاصمة والولايات.

سونا

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