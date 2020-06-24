حميدتي يكشف عن إيداع مبالغ كبيرة من الدولار ببنك السودان خلال أيام





أكد النائب الاول لرئيس مجلس السيادة، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن اللجنة تعمل بعيداً عن الأحزاب والإنتماءات السياسية أو اي جهة، وقطع بدعمه اللا محدود لحكومة الفترة الانتقالية للعبور بها إلى بر الأمان.

وأشاد حميدتي لدى مخاطبته مساء الثلاثاء بقاعة الصداقة الجمعية العمومية للمحفظة التمويلية التجارية، بالروح الوطنية للمساهمين في المحفظة، وأكد أن أعضاء لجنة الطوارئ الاقتصادية أدوا القسم من أجل مساعدة ودعم المواطن السوداني عبر معالجة الاختلالات الاقتصادية. ودعا الجميع للمساهمة، حتى تتمكن البلاد من التعافي الاقتصادي وقال “هذا ممكن إذا خلصت النوايا وصفت النفوس لأن البلاد بها خير كثير غير أن المشكلة تكمن في قدرتنا على تصفية الضمائر من أجل التقدم”.

وأكد حميدتي أن الحكومة مسؤولة عن حقوق المصدرين بشرط إعادة عوائد الصادر بهدف دعم السلع الإستراتيجية، وكشف عن علم الحكومة بالأساليب التي ينتهجها مخربو الاقتصاد عبر التهريب والإتجار بالدولار وغيرها.

واشار إلى أن الحكومة منحت فرصة كافية للذين يتاجرون بالدولار حتى يعودوا لرشدهم، وأكد أن الحكومة واللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية تعملان ليل نهار لتحسين الوضع الاقتصادي، ودعا الرأسمالية الوطنية للإسهام في المحفظة، وشدد على أنها ستدار بواسطة أصحاب الحق دون تدخلات من الحكومة.

وبشر حميدتي بانخفاض سعر الدولار قريباً، وأن مبالغ كبيرة منه سيعلن عن رقمها، سيتم إيداعها في بنك السودان خلال الأيام القادمة، وأعرب عن أمله في أن يرتفع المبلغ الخاص بالمساهمات في المحفظة من سبعمائة مليون دولار إلى عشرة مليارات دولار.

من جانبه، أوضح وزير الطاقة التعدين د. عادل إبراهيم في تصريح صحفي، أن المحفظة إحدى أدوات تنفيذ السياسات الجديدة لاقتصاد البلاد، وقال إنه تم اليوم تقنين المحفظة بإجازة اللائحة واختيار مجلس الإدارة والاتفاق على تكوين مجلس تنسيقي ولجنة تنفيذية.

من جهته، أكد عضو لجنة تسيير المحفظة عبد اللطيف عثمان محمد صالح، أن المحفظة تهدف لتوفير واستيراد السلع الإستراتيجية من البترول ومشتقاته والقمح، إضافة إلى الدواء وتوفير مدخلات إنتاج الأدودية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وقال إن المحفظة ستقدم حلولاً عبر انسياب وتدفق السلع الإستراتيجية لمدى اثني عشر شهراً دون أي فجوات، بجانب تصدير السلع الأساسية واستيراد السلع الإستراتيجية، وأوضح أن المحفظة ستسهم في دعم الجنيه السوداني بتخفيض سعر الدولار، وأكد أنها لا تعد جسماً احتكارياً لإقصاء المصدرين والموردين السودانيين وإنما جزء منهم.

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