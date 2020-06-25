كمال كرار يكشف تفاصيل لقاء الشيوعي بالسفير المصري





قلل القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار من الانتقادات التي وجهت للحزب على خلفية ما أثير حول لقائه بالسفير المصري بشأن مليونية 30 يونيو واتهم كرار الفلول بالوقوف خلف حملة تخوين الحزب وقال لـ(الجريدة) الحزب الشيوعي لايحتاج لتبرئة ذمته لأن مواقفه تعبر عنه ومن ينتظرون أن يخون الحزب قضايا الوطن سينتظرون طويلاً.

وأكد أن الهدف من الحملة جر الحزب للدخول في معارك انصرافية حتى ننشغل عن اكمال مهام الثورة ، واردف لن ننجر الى معارك انصرافية في الاعلام مع الفلول وأكد أن لقاء السفير المصري بالشيوعي تم ضمن لقاءاته بالاحزاب للوقوف على الاوضاع السياسية بالبلاد ، وموقف الاحزاب من سد النهضة وانتقد ما وصفه بتحوير سؤال السفير حول المليونية والتي أكد الشيوعي للسفير أنها دعوة صحيحة وأنه سيشارك فيها وقطع بأن رد الشيوعي على الحملة سيكون من الشارع.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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