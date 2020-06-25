عروة الصادق يحذر من تحركات للفلول في 30 يونيو





حذر القيادي بقوى الحرية والتغيير عروة الصادق من حدوث فوضى في مليونية 30 يونيو من بقايا فلول النظام البائد مؤكدا أنها شرعت في التحضير والترتيب للمليونية أكثر من لجان المقاومة داعيا الى توخي الحذر واخذ الحيطة والتدابير اللازمة طالما أن القوى السياسية تداعت لها وقال عروة في تصريح لـ(الجريدة) أن المعلومات التي رشحت تؤكد أن فلول النظام السابق يخططون للعوده مرة أخرى الي سدة الحكم عن طريق استغلال موكب 30 من يونيو والصعود على ظهر الثورة والعودة مجددا للحكم.

الخرطوم:عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة

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