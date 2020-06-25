لجنة الوساطة الجنوب سودانية تصل الخرطوم





وصلت البلاد اليوم وفد لجنة الوساطة الجنوب سودانية الراعية لمفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح برئاسة المستشار توت قلواك وعضو اللجنة جرل ألكور وضيو مطوك المستشار الامني للرئيس سلفا كير ميار ديت يرافقهم كبار المفاوضين في مسار تنظيمات الجبهة الثورية ،وذلك في زيارة تستغرق يومين .

وقال ضيو مطوك إن زيارة لجنة الوساطة تهدف للتباحث مع مع الوفد المفاوض الحكومي في بعض القضايا العالقة في الملفات المختلفة ،واشار الى ان الزيارات الماكوكية هي احدى الآليات المعتمدة بالنسبة لمفاوضات السلام .

وقال ضيو ” رأينا في الوساطة ان نأتي للخرطوم ببعض الأفكار التي يمكن ان تحدث اختراقا في مربع السلام ، علما بأنه كان من المأمول ان يكون 20 يونيو يوماً للتوقيع بالأحرف الاولى ولكن لبعض الصعوبات وضعنا خطة جديدة لانجاح هذه العملية واتينا للاجتماع بالمفاوضين السودانيين ومن ثم الاجتماع بالقيادة السياسية بالبلاد رئيس المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء ،متمنيا ان تذلل الزيارة العقبات”

واضاف ان المستشار توت يحمل رسالة خاصة من سلفاكير الي رئيس المجلس السيادي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان.

وذكر ضيو ان كبار المفاوضين المرافقين هم ياسر سعيد عرمان الحركة الشعبية شمال واحمد تقد لسان عن حركة العدل والمساواة وحمد بشير ابو نمو كبير مفاوضي حركة جيش تحرير السودان وهم يمثلون كل المفاوضين في مسار تنظيمات الجبهة الثورية .

سونا

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