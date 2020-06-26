تجمع لجان أحياء الحاج يوسف: بيان هام





تجمع لجان أحياء الحاج يوسف

⭕ بيان مهم

” إن شاء الله

يا بلدي المُعمّر

بالعشم

من سفَّ خيرنا

يكبُّو

مِح

وإن شاء الله

لا فاق

لا نِصِح

بأسبابو

ينكسر العوج

والصاح يصِح”

ولأن شعار ثورتنا الباسلة كان، ولا زال، وسيظل دائماً 《حرية، سلام، وعدالة》 فإننا في تجمع لجان أحياء الحاج يوسف لن نتوانى لوهلة في الدفاع عن كل ما من شأنه المساس بهذه الأهداف العظيمة التي رويت بالدماء الطاهرة، وإن حاول المعتدي أن يلبس لبوس الثورة والمقاومة.

بتاريخ يوم الخميس الموافق 25 يونيو نجحت الشرطة الأمنية في القبض على المتهم ابكر موسى إسماعيل المعروف “بأبو ريتاج” بعد إستلامه لمبالغ مالية من اشخاص مقابل تسهيل منحهم لحصص من الدقيق المدعوم الذي يتم توزيعه على المخابز عبر المحلية، وقد دوّن في مواجهته بلاغ بالرقم ٢٤٧٧ بقسم شرطة حلة كوكو تحت المادة ٨٨ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م والتي وردت بعنوان “الرشوة”.

ما يجب أن تتم الإشارة إليه، أن المدعو “أبو ريتاج” يحاول منذ فترة فرض نفسه داخل محلية شرق النيل بإدّعائه تمثيل لجان المقاومة، وقد رفضنا ذلك مراراً، إذ لاحظنا ومنذ وقت مبكر أن هذا الشخص تعتريه عديد الشُّبهات، خاصة بعدما رشح إلينا من معلومات بأنه قد تم فصله من جهاز الشرطة في وقت سابق بسبب الرشوة أيضاً.

إنّ الثورة بشعاراتها ومبادئها خرجت من أجل كنس مثل هذه الممارسات الدنيئة والجرائم، من فساد إداري ورشوة وإستغلال سلطات، والتي أقعدت ببلادنا وأثقلت كاهل شعبنا الصابر، وتسببت في إنتفاء العدالة بين المواطنين، وما صفوف الخبز الطويلة المتراصّة على طول شوارع البلاد، إلّا نتاجاً لمثل هكذا مُمارسات من ضُعّاف الأنفس، وماهي إلّا تجسيداً لأزمة الضمائر التي نعيشها؛ والتي قطعنا عهداً مع شعبنا على أن نخوض عظيم المعارك من أجل محاربتها، لأن أي تهاون في ذلك هو تهاون في شعارات الثورة ومبادئها الأساسية.

المجد للثورة وشهدائها، ولا نامت أعين الآثمين.

إعلام اللجنة المركزية

م26/6/2020

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