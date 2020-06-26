أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة 26 يونيو 2020م





صحيفة الجريدة: لجنة الأطباء ترفض تأييد مليونية 30 يونيو

تجمُّع المهنيين يصدر موجهات صحية لمواكب 30 يونيو

التجارة تستأنف تسجيل الجمعيات التعاونية

مقاومة المعمورة: لاعلاقة لنا بالمجموعة المخربة التي استغلت شعارات الثورة

وصول 21 بص من العالقين في مصر

الحزب الشيوعي يجدد رفضه لقانون المنشأة

احتجاجات بودمدني بسبب قطوعات المياه

الخرطوم :واشنطن اقرت بعدم دعم السودان للإرهاب

حمدوك : مؤتمر أصدقاء السودان يُمثل عودته القوية للمجتمع الدولي

صحيفة أخبار اليوم:

– البرهان وافورقى يبحثان العلاقات بين البلدين

– حمدوك : مؤتمر شركاء السودان يمثل لحظة تاريخية بالنسبة لنا، للعودة للمجتمع الدولي

– مؤتمر برلين يوفر اكثر من 1.2 مليار يورو دعما للسودان

– الإمارات تقدم 50 مليون دولار أمريكي لدعم مبادرات النمو الاقتصادي في السودان

– بولندا تعلن استعدادها لتسوية ديونها على السودان البالغة122مليون دولار

– انقسام الاتحاد السوداني يضع الموسم في مهب الريح

صحيفة آخر لحظة:

– الخارجية تشيد بالتقرير الٲمريكي السنوي

– استئناف تسجيل الجمعيات والمؤسسات التعاونية

– بنك فيصل يطور علامتة التجارية

– امريكا : السودان أصبح لا يدعم الجماعات الارهابية

– لجنة المعلمين بالجزيرة تمهل حكومة الولاية 24 ساعة لصرف مرتبات شهر مايو

صحيفة الوطن:

– (الوطن) تنشر نص كلمة د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في فاتحة أعمال مؤتمر شركاء السودان

– اجماع دولي على مساندة السودان

– المملكة العربية السعودية تشارك في مؤتمر المانحين لجمهورية السودان

– الحبر: نعتني برموز النظام السابق بأكثر مما يستحقون

– الولايات المتحدة تعلن مضاعفة دعمها عشرة اضعاف للسودان هذا العام

– انخفاض كبير في سعر الدولار وحميدتي يثير القلق وسط التجار

صحيفة السوداني:

– والي الخرطوم يدعو للاحتفال السلمي بذكرى 30يونيو

– مسؤول أفريقي :اقتصاد السودان مازال هشاً

– حمدوك أمام مؤتمر برلين : نأمل في معالجة الديون مع الدول المعنية

– وزير الخارجية الألماني: مساعدات للسودان بقيمة 1,8 مليار دولار في ختام مؤتمر مانحين

– ضيو مطوك: الوساطة الجنوبية وضعت خطة جديدة لإنجاح عملية السلام

– الموت يغيّب أبرز التشكيليين السودانيين « بروفيسور جمعان» صحيفة السوداني الدولية:

– أمريكا: السودان بشكله الجديد لا يدعم الإرهاب

– مواطنو نيالا يباركون خطوات القوات المشتركة في حفظ الأمن

– وصول عالقين من مصر إلى الخرطوم على متن (21) (بص)

صحيفة صوت الأمة:

– مؤتمر برلين يوفر أكثر من مليار يورو دعماً للسودان

– قانون جديد لتجار ومروجي المخدرات

– والي الخرطوم يدعو للاحتفال السلمي بذكرى 30 يونيو

كوش نيوز

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