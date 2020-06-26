أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة 26 يونيو 2020م

صحيفة الجريدة: لجنة الأطباء ترفض تأييد مليونية 30 يونيو
تجمُّع المهنيين يصدر موجهات صحية لمواكب 30 يونيو
التجارة تستأنف تسجيل الجمعيات التعاونية
مقاومة المعمورة: لاعلاقة لنا بالمجموعة المخربة التي استغلت شعارات الثورة
وصول 21 بص من العالقين في مصر
الحزب الشيوعي يجدد رفضه لقانون المنشأة
احتجاجات بودمدني بسبب قطوعات المياه
الخرطوم :واشنطن اقرت بعدم دعم السودان للإرهاب
حمدوك : مؤتمر أصدقاء السودان يُمثل عودته القوية للمجتمع الدولي
صحيفة أخبار اليوم:
– البرهان وافورقى يبحثان العلاقات بين البلدين
– حمدوك : مؤتمر شركاء السودان يمثل لحظة تاريخية بالنسبة لنا، للعودة للمجتمع الدولي
– مؤتمر برلين يوفر اكثر من 1.2 مليار يورو دعما للسودان
– الإمارات تقدم 50 مليون دولار أمريكي لدعم مبادرات النمو الاقتصادي في السودان
– بولندا تعلن استعدادها لتسوية ديونها على السودان البالغة122مليون دولار
– انقسام الاتحاد السوداني يضع الموسم في مهب الريح
صحيفة آخر لحظة:
– الخارجية تشيد بالتقرير الٲمريكي السنوي
– استئناف تسجيل الجمعيات والمؤسسات التعاونية
– بنك فيصل يطور علامتة التجارية
– امريكا : السودان أصبح لا يدعم الجماعات الارهابية
– لجنة المعلمين بالجزيرة تمهل حكومة الولاية 24 ساعة لصرف مرتبات شهر مايو
صحيفة الوطن:
– (الوطن) تنشر نص كلمة د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في فاتحة أعمال مؤتمر شركاء السودان
– اجماع دولي على مساندة السودان
– المملكة العربية السعودية تشارك في مؤتمر المانحين لجمهورية السودان
– الحبر: نعتني برموز النظام السابق بأكثر مما يستحقون
– الولايات المتحدة تعلن مضاعفة دعمها عشرة اضعاف للسودان هذا العام
– انخفاض كبير في سعر الدولار وحميدتي يثير القلق وسط التجار
صحيفة السوداني:
– والي الخرطوم يدعو للاحتفال السلمي بذكرى 30يونيو
– مسؤول أفريقي :اقتصاد السودان مازال هشاً
– حمدوك أمام مؤتمر برلين : نأمل في معالجة الديون مع الدول المعنية
– وزير الخارجية الألماني: مساعدات للسودان بقيمة 1,8 مليار دولار في ختام مؤتمر مانحين
– ضيو مطوك: الوساطة الجنوبية وضعت خطة جديدة لإنجاح عملية السلام
– الموت يغيّب أبرز التشكيليين السودانيين « بروفيسور جمعان» صحيفة السوداني الدولية:
– أمريكا: السودان بشكله الجديد لا يدعم الإرهاب
– مواطنو نيالا يباركون خطوات القوات المشتركة في حفظ الأمن
– وصول عالقين من مصر إلى الخرطوم على متن (21) (بص)
صحيفة صوت الأمة:
– مؤتمر برلين يوفر أكثر من مليار يورو دعماً للسودان
– قانون جديد لتجار ومروجي المخدرات
– والي الخرطوم يدعو للاحتفال السلمي بذكرى 30 يونيو
كوش نيوز