نادي رجال الأعمال السودانيين يستقبل أكثر من (2000) من السودانيين العالقين بجمهورية مصر العربية





إستقبل نادي رجال الأعمال السودانيين اليوم بالخرطوم أكثر من (2000) من السودانيين العالقين بجمهورية مصر العربية وصلوا عبر أكثر من (30) بص عبر الطريق البري قادمين من جمهورية مصر كانوا عالقين بها بسبب تفشي فايروس كورونا و تقطعت بهم السُّبل لأكثر من ثلاثة أشهر وقال رجل الأعمال السودا ني عاطف عبد القادر أنّ مبادرة نادي رجال الأعمال السودانيين لإعادة العالقين التي أطلقها النادي لإعادة السودانيين العالقين بالخارج هي إنسانية ووطنية في المقام الأول تجاه أبناء شعبنا وأضاف أن اليوم تم استقبال حوالي (1000) عالق وأمس كذلك إستقبلنا أكثر من (1000) من العالقين تم استقبالهم بنادي الضباط بشارع المطار وداخلية مصعب بن عمير بالكلاكلة وتم إجراء الفحص وتسلموا شهادات الفحص الطبي (تم الفحص) قبل الذهاب الي أسرهم مع تسجيل كافة البيانات الخاصة بهم وإعطائهم أرقام للتواصل في حالة حدوث أي طارئ مشيراً إلي توفير كافة المستلزمات للمواطنين المقيمين بالولايات حتي سفرهم الي ولاياتهم مشيراً إلي أنّ آخر دفعة من العالقين ستصل بعد غداً السبت وكشف عن سبب تأجيل الرحلات الجوية قائلاً : إنّ توقف الرحلات الجوية كان بسبب تمكين الجهات الصحية لأخذ العينات وإجراء الفحوصات في تلك الدول موضحاً أنّ نادي رجال الأعمال السودانيين في كامل الجاهزية لاستكمال المبادرة حتي عودة آخر سوداني عالق خارج الوطن مشيدا بكافة الجهات التي سهلت إنجاز العمل من اعضاء مجلس السيادة وجهاز شؤون تنظيم السودانين العاملين بالخارج والأجهزة الأمنية الأخري .

وفي السياق أشاد رجل الأعمال عاطف عبدالقادر وعدد كبير من السودانيين القادمين بالسفير السوداني بالقاهرة الأستاذ خالد الشيخ لتواصله الدائم معهم ودعمه المقدر لهم طوال فترة تواجدهم بمصر ومتابعته لأحوالهم وتقديم كافة المعينات وتذليل كافة الصعاب التي واجهتهم هناك بالرغم من الإجراءات الصعبة التي تفرضها الدولة المصرية في حركة المواطنين لمحاربة تفشي الوباء .

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