منظمة الشهداء تدعو للقصاص والمحاكمات العادلة لكي لايتكرر الجرم





دعت منظمة اسر شهداء الثورة السودانية للقصاص للشهداء امتثالا لقول الله تعالى: ” ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون” ”

وقال فرح عباس فرح رئيس المنظمة ووالد شهيد الترس “عباس فرح عباس” في منبر سونا ظهر اليوم الجمعة ، إن القصاص ليس للتشفي ولكن لردع الجناة ولعدم الافلات من العقوبة ، حتى لايتكرر مثل هذا الجرم الشنيع …

ودعا فرح في مذكرة للمجلس السيادي ومجلس الوزراء انابة عن اسر الشهداء، للاسراع في المحاكمات والمساءلة والمحاسبة ، عبر محاكمات عادلة ونزيهة..

وطالب باعادة بناء المنظومة العدلية وضمان استقلال القضاء ، واصلاح الخدمة المدنية،وبناء دولة القانون ، كما دعا لرفع الحصانات وحماية الشهود ، وازالة العقبات القانونية التي تعوق عملية الاصلاح حسب الطبيعة الاستثنائية للحكومة الانتقالية .

وطالبت المذكرة بوقف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل..

وحيا فرح المرأة السودانية لمشاركتها الرجل في حراك الثورة،وازالة حكم باطش مكث ثلاثين عاما…

واكد فرح انهم ماضون في تحقيق اهداف الثورة ، ولن يفرطوا فيها ، وسيتم تصحيح مسارها بذهن واع ، لينعم الوطن بخيرات بلاده ، بعيدا من التجاذبات السياسية ، والمحاور الاقليمية والدولية ..

ودعا حكومة الثورة لصناعة سودان جديد لكل ابنائه بلا اقصاء ،سودان يسوده الرخاء والسلام ، لترجمة شعارات الثورة واقعا نعيشه على الارض “حرية ، سلام وعدالة””…

سونا

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