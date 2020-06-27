الحرية والتغيير: مؤتمر برلين حقق نجاحاً وسنداً للسودان





قالت قوى الحرية والتغيير إنّ مؤتمر برلين حقق نجاحًا كبيرًا تمثّل في السند الواسع لثورة الشعب وسعيه نحو السلام والتحوّل الديمقراطي والاستقرار الاقتصادي، موضحةً أنّ ما تمّ تدشين عصرٍ جديدٍ يعود فيه السودان فاعلاً دولياً وسط رصفائه، ليؤسس شراكة تقوم على التعاون المتبادل المتوازن.وأشارت إلى أنّ قيمة السند في مؤتمر برين هو المشاركة الواسعة والرسائل السياسية الواضحة التي لا لبس فيها حول التزام الأسرة الدولية بدعم الحكومة المدنية قولاً وفعلا.

ووفقًا لبيانٍ صادر عن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أمس فقد أشارت قوى الحرية والتغيير إلى أنّه سيتمّ تجاوز تحديات طريق الانتقال بالعمل الدؤوب الملتزم بواجبات الثورة ومهامها.وأضاف البيان” نقتنص هذه السانحة لتحية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وطاقمه الوزاري على ما بذلوه من جهد في إصلاح علاقات السودان الخارجية”.وقدّمت قوى الحرية والتغيير الدعوة إلى أصدقاء السودان لمواصلة دعم الحكومة الإنتقالية والالتزام بما قطعوه من تعهدات تخاطب الأولويات المطروحة بواسطة حكومة السودان.وأردفت في بيانها” نؤكّد أنّ ثورة شعبنا منتصرة بوحدة إرادته وعزمه على المسير في طريق تحقيق غاياتها في الحرية والسلام والعدالة”.

صحيفة الجريدة

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