الحزب الشيوعي يطالب بـ(تصوير) مليونية 30 يونيو





طالب الحزب الشيوعي بتصوير مليونية 30يونيو لكشف المندسين وسط المحتجين بهدف خلق فوضي، ولم يستبعد أن يستغل انصار الثورة المضادرة ذلك اليوم لتنفيذ اجندتهم .

وقال الناطق باسم الحزب فتحي فضل لـ(السوداني)، يجب على الشرطة والأجهزة الأمنية حماية المواطنين ومواكب 30يونيو.

وأضاف: أن هذه المليونية دعت لها لجان المقاومة وأسر الشهداء، واذا رأت ضرورة تصوير المواكب فنحن مع هذا الرأي .

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني

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