النيلين
سياسية

الحزب الشيوعي يطالب بـ(تصوير) مليونية 30 يونيو

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طالب الحزب الشيوعي بتصوير مليونية 30يونيو لكشف المندسين وسط المحتجين بهدف خلق فوضي، ولم يستبعد أن يستغل انصار الثورة المضادرة ذلك اليوم لتنفيذ اجندتهم .

وقال الناطق باسم الحزب فتحي فضل لـ(السوداني)، يجب على الشرطة والأجهزة الأمنية حماية المواطنين ومواكب 30يونيو.

وأضاف: أن هذه المليونية دعت لها لجان المقاومة وأسر الشهداء، واذا رأت ضرورة تصوير المواكب فنحن مع هذا الرأي .

الخرطوم : وجدان طلحة
صحيفة السوداني

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2 تعليقان

سليمان 2020/06/27 at 3:33 م

من هو المندس؟ الشيوعي العايز البلد بلا جيش وللا المواطن العايز الفول والعيش؟

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بلال 2020/06/27 at 3:40 م

الشرطة ما بتحمي الناس البيطلعوا البيانات ضدها وطالعينن يطالبوا بحلها/ والأجهزة الأمنية حليتوها وفرتقتوها وضربتوها/ يبقى تمشي ترقد وترخي جسمك وتواجه مصيرك في يوم سقوط القحوط دي ثورة جياع شيل إيدك يا عاطل.
جوع وفقر ومحاصصة ومرض وغلاء وفشل وبلاء ووباء =
#فويض_الجيش

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