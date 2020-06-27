الحزب الشيوعي يطالب بـ(تصوير) مليونية 30 يونيو

طالب الحزب الشيوعي بتصوير مليونية 30يونيو لكشف المندسين وسط المحتجين بهدف خلق فوضي، ولم يستبعد أن يستغل انصار الثورة المضادرة ذلك اليوم لتنفيذ اجندتهم .
وقال الناطق باسم الحزب فتحي فضل لـ(السوداني)، يجب على الشرطة والأجهزة الأمنية حماية المواطنين ومواكب 30يونيو.
وأضاف: أن هذه المليونية دعت لها لجان المقاومة وأسر الشهداء، واذا رأت ضرورة تصوير المواكب فنحن مع هذا الرأي .
الخرطوم : وجدان طلحة
صحيفة السوداني
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2 تعليقان
من هو المندس؟ الشيوعي العايز البلد بلا جيش وللا المواطن العايز الفول والعيش؟
الشرطة ما بتحمي الناس البيطلعوا البيانات ضدها وطالعينن يطالبوا بحلها/ والأجهزة الأمنية حليتوها وفرتقتوها وضربتوها/ يبقى تمشي ترقد وترخي جسمك وتواجه مصيرك في يوم سقوط القحوط دي ثورة جياع شيل إيدك يا عاطل.
جوع وفقر ومحاصصة ومرض وغلاء وفشل وبلاء ووباء =
#فويض_الجيش