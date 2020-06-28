الحزب الشيوعي يشجب إغلاق الكباري في وجه الثوار





*سكرتارية اللجنة المركزية الحزب الشيوعي السوداني*

*بيان جماهيري

– تستعد الملايين من جماهير شعبنا لتجديد عزمها للسير في طريق استكمال مهام ثورتها .. وتصحيح مسارها في مواكب جماهيرية هادرة تهدف الى احقاق العدالة لشهداء ديسمبر خاصة شهداء فض الاعتصام .. واستمرار العمل من اجل سلام عادل وشامل وديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية بتعيين الولاة المدنيين وتكوين المجلس التشريعي وانتهاج سياسة اقتصادية تحل الضائقة المعيشية وترفض روشتات البنك وصندوق النقد الدوليين .. كل ذلك يساعد الحكومة الانتقالية في تنفيذ مطالب الثوار الاساسية.

– في مثل هذه الظروف المفعمة بالامل الثوري واحتدام الصراع السياسي تبرز اهمية تدعيم قوى التغيير الجذري وتوسيع قاعدتها من لجان المقاومة الباسلة واسر الشهداء وكل القوى الوطنية والديمقراطية، حيث تحاول بقايا النظام والقوى المعادية للثورة التحرك لايقاف المسيرة الثورية عبر فلول النظام من المدنيين والعسكريين والمليشيات والمرتزقة..

– تشجب سكرتارية اللجنة المركزية اغلاق الكباري في وجه الثوار وتطالب قوى الامن والشرطة بحماية المواكب واتخاذ الخطوات والاجراءات المناسبة بشكل حازم وحاسم لردع قوى الثورة المضادة ..

– المجد والخلود للشهداء

– عاجل الشفاء للجرحى والمصابين

– ثورة حتى النصر

سكرتارية اللجنة المركزية

الحزب الشيوعي السوداني

28 يونيو 2020م

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