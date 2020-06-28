فيصل محمد صالح: لم أدفع بإستقالتي لرئيس الوزراء.. هذه إشاعة كاذبة





• نفى فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام _الناطق الرسمي باسم الحكومة الأنباء المتداولة يوم الاحد بكثافة عن تقدمه باستقالته من منصبه كوزير للثقافة والإعلام ووصف في تصريح خاص عقب سؤال توجهنا به اليه عن مدى صحة هذه الاحاديث الأمر بالإشاعة الكاذبة واضاف ” كنت في اجتماع المجلس الأعلی للسلام الذي انعقد من الساعة 12ظهرا واستمر حتى الساعة الٹالٹة والنصف وخرجت لأجد هذه الخبر الكاذب والمصنوع.. هذه شائعة ولم أدفع باى استقالة للسيد رئيس الوزراء”.

وكانت انباء تم تداولها على نحو مكثف اليوم قد اشارت لاجراء رئيس الوزراء لعدد من التعديلات في المقاعد الوزارية واختتمت بالإفادة الى تقدم وزير الإعلام فيصل محمد صالح باستقالته من الوزارة.

الخرطوم/طلال مدثر

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