تسجيل.. صلاح مناع: لجان التغيير صعاليك وعملاء، أحمد ربيع شغال مع البرهان لتحريك الشارع





كشف مقطع صوتي مسرب لعضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان، صلاح مناع والذي حقق إنتشاراً واسعاً على صفحات التواصل الإجتماعي، حيث وصف صلاح مناع لجان التغيير والخدمات بالصعاليك والعمالة لقطر ومصر وبتعاونها مع البرهان لتحريك الشارع عن طريق احمد ربيع .

وبحسب التسجيل المنسوب لصلاح مناع والذي إستمع اليه محرر النيلين وكما مرفق، جاء فيه (ديل صعاليق أدوهم قيمة، القطريين دافعين ليهم، المصريين دافعين ليهم، أحمد ربيع شغالين مع اللجان دي اسي، أحمد ربيع شغال مع البرهان لتحريك الشارع)، يشار الى أن أحمد ربيع هو عضو تجمع المهنيين السودانيين الذي وقع الوثيقة الدستورية نيابة عن قوى الحرية والتغيير.

￼⭕️ 🎙يقال انه صلاح مناع Geplaatst door ‎كتمت‎ op Zondag 28 juni 2020

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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