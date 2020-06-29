الحكومةالسودانية تنفي أي اتجاه لـ«تعديل وزاري أو إقالة للولاة»





نفى وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية «فيصل محمد صالح» أي اتجاه للحكومة باجراء تعديلات فى الطاقم الوزاري، أو ولاة الولايات حالياً.

واعتبر «فيصل» وفق «النورس نيوز» أي تسريبٍ بهذا الخصوص محض شائعات.

وحول ما راج عن دفعه باستقالته لرئيس الوزراء، قال فيصل: «كنت في اجتماع المجلس الأعلی للسلام الذي انعقد من الساعة 12ظهرا ، واستمر حتى الساعة الٹالٹة والنصف، خرجت لأجد هذه الخبر الكاذب والمصنوع».

مُردفاً: « هذه شائعة ولم أدفع بأي استقالة للسيد رئيس الوزراء».

السوداني: الخرطوم

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