تجمع المهنيين : مواكب 30 يونيو ليست للاحتفال





رفض تجمع المهنيين توصيف مواكب الـ 30 يونيو بأنها للاحتفال وأكدت أنها مواكب لاستكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتصحيح مسار الفترة الانتقالية، لإنهاء مظاهر التهاون والالتفاف على إرادة الشعب.

وقال تجمع المهنيين في بيان له مواكب الثلاثين من يونيو ليست للاحتفال؛ إنما لتذكير من نسوا أن قوى شعبنا الثورية هي الجذوة المتقدة تحت رماد التردد والبطء والمساومات.

وأردف مواكب الثلاثين من يونيو تخرج بأمر الشارع الحي؛ لتأكيد أن لا مجال للتهرب أو التلاعب بأهداف ثورة ديسمبر وعلى رأسها الوصول إلى سلام ينعم به كل من عانى ويلات الحرب، لتأكيد مدنية الدولة وبسط سلطة الشعب على ثرواته، ووضع إنسان السودان وموارده على طريق النماء والإنتاج ولمحاسبة القتلة والمفسدين.واعتبر التجمع أن المليونية رسالة عنوانها الشعبُ ليس بغافلٍ مهما تمالك أو صَبَر.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :





