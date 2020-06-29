كباشي: اعتقال قادة من النظام السابق يعملون على تقويض الثورة





كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عن اعتقال السلطات لعدد من قادة النظام السابق الذين كانوا يدعون إلى التجمهر و”تقويض الثورة”.

وقال كباشي في تصريحات نقلتها قناة (الحدث) يوم “الاثنين”: “إعتقالاتنا مازالت مستمرة ونملك معلومات عن جهات تخطط لإجهاض 30 يونيو”، وأكد أنهم لم يغلقوا شوارع القيادة العامة تخوفاً من إنقلاب عسكري.

وأقر كباشي بأنهم يتحملون جزءاً من مسؤولية الفشل الذي يشعر به الشارع، وقال: “الفترة الإنتقالية محسوبة علينا جميعاً”. وأكد أنهم لا يعملون على استقطاب مكونات بعينها داخل قوى إعلان الحرية والتغيير.

واتهم كباشي جهات بأنها تسعى للإستثمار في القوات المسلحة وزرع الفتن داخل مكونات القوات المسلحة.

ووصف كباشي مطالب الثوار بأنها مشروعة، وأشار إلى أن عدداً من الشركات التي تتبع للقوات النظامية أصبحت تحت إمرة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

الخرطوم: باج نيوز

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