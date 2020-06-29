وزارة الاعلام تكشف بالاسماء القبض على منسقي التحركات المعادية





وزارة الثقافة والإعلام

مكتب الناطق الرسمي بإسم الحكومة

علي ضوء توفر معلومات أمنية موثوقة عن إجتماع لقيادات تنتمي لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية المحلولين بمنزل بضاحية كافوري مربع 6 ، وكان الغرض من هذا الإجتماع هو التنسيق لتحركات معادية في يوم الأحد 28 يونيو 2020م، نفذ تيم مشترك من الإستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة عملية مداهمة المنزل وإعتقال المجموعة المشاركة في الإجتماع، عصر يوم الخميس الموافق 18 يونيو ، وعددهم تسعة أشخاص، وقد تم اخطار النائب العام وشارك إثنين من وكلاء النيابة في إجراءات التحفظ علي المجموعة.

وستجري عملية استجواب المتهمين وهم:

١. محمد الأمين النقر.

٢. عبد القادر محمد زين، أمين الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم.

٣. لواء أمن معاش عمر نمر، معتمد الخرطوم السابق.

٤. زين العابدين عبد العظيم.

٥. خالد محمد خير.

٦. مصعب عبد الباقي سليمان.

٧. كباشي خالد أحمد.

٨. مصطفي موسي محمد.

٩. فتح الرحمن محمد إبراهيم.

وهذا الأخير كان يقود دراجة نارية ويتولي تأمين الإجتماع.

وتتولي النيابة العامة إجراءات التحري والتحقيق مع المتهمين، تمهيداً لتقديمهم للقضاء.

مكتب الناطق الرسمي بإسم الحكومة الإنتقاليةووزير الثقافة والإعلام

الخرطوم/ 29 يونيو 2020م

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