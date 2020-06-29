والي الخرطوم يُلغي قراراً لوزير الصحة الاتحادي ويُعين محجوب تاج السر مديراً عاماً للصحة





ألغى والي الخرطوم يوسف آدم الضي قراراً أصدره وزير الصحة الاتحادي أكرم علي التوم بتعيين حمدان مصطفى حمدان مديراً عاماً للصحة وأصدر قراراً جديداً بتعيين محجوب تاج السر منوفلي بدلاً عنه.

وكشف تحقيق لباج نيوز عن رفض الوالي يوسف الضي حضور إجراءات التسليم والتسلم بين المدير الأسبق الفاتح عثمان والسابق حمدان مصطفى حمدان؛ بحجة أنه قرأ القرار عبر تطبيق “واتس اب” ولم يصله بصورة رسمية، كما أنه لم تتم مشاوراته في الأمر.

وكان أكرم قد أبلغ الوالي بأن منظمة الصحة طلبت إنهاء انتداب الفاتح وأنه قرر تعيين شخص آخر بدلاً عنه ليتفاجئ الوالي بعد ذلك بخطاب الإعفاء الذي نشرته الصحة الولائية في وسائل التواصل الاجتماعي.

الخرطوم: باج نيوز

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