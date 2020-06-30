السودان: هل تم اعتقال الجزولي؟ .. تعرف على التفاصيل





دحض رئيس حزب دولة القانون والتنمية د. محمد علي الجزولي الشائعات التي تحدثت عن اعتقاله. وقال الجزولي على صفحته الرسمية بالفيسبوك: (بعد اللايف المزلزل الذي فضحت فيه نية متطرفي المجموعة الحاكمة في سوق البلاد إلى الفوضى حتى يتمكنوا من تدمير القوات النظامية وشرعنة التدخل الدولي فجأة اكتشف صلاح مناع أنني أنتوي القيام بأعمال تخريبية وقد نسي أن جريمة القيام بأعمال تخريبية ليست من اختصاص لجنة تمكينه البديل وإنما هي من اختصاص الأجهزة الأمنية).

وأضاف الجزولي: (أيها السادة: إنني بخير، حر طليق، وقريبا جدا سيكون وطننا بخير نحرره من قبضة الخونة ونستعيد ثورته من اختطاف المستبدين الجدد، فلن ترهبنا افتراءاتكم وتلفيقاتكم، ووالله الذي لا إله غيره لن تلين لنا قناة أو تنحني لنا جباه حتى نسقطكم أو نسقطكم).

صحيفة الانتباهة

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