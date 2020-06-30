لجان مقاومة: مليونية ٣٠يونيو رسالة للعالم بأن السودان صانع الثورات





أكدت ممثل لجان مقاومة جبرة شاهيناز صلاح إن خروجهم في مليونية ٣٠ يونيو إرسال رساله للعالم بأن الشعب السوداني هو ملهم الشعوب وصانع الثورات واضافت “خروجنا اليوم يجئ كرد لاعتبار الشعب السوداني والشهداء”.

وقالت شاهيناز لـ(سونا) في إفتتاح مركز الشهيد قصي حمدتو بجبرة اليوم “سنخرج اليوم كما خرجنا في مليونية ٣٠ يونيو ٢٠١٩ في ظل ظروف معقدة من انقطاع النت وغيره بما يقارب ٨ مليون من الكتلة البشرية الموجبة للتغيير في العالم” وقالت أرسلنا عبر مليونية ٢٠١٩ م كشعب ولجان مقاومة رسالة في بريد العالم بأن الشعب السوداني هو صانع الثورات ورسالة في بريد القوات النظامية والعسكرية ان دورهم يقتصر على حماية المدنيين والشعب السوداني والعمل والاجتهاد على هيكلة المؤسسات العسكرية لتتسق مع شعار الثورة من الحرية والسلام والعدالة ومقام الثورة.

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