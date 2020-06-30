الدقير: لا خيار أمام السلطة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير إلا أن يحسنوا الإصغاء لصوت الشعب





قال رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بالحرية والتغيير عمر الدقير ان مواكب اليوم التي انتظمت كل مدن السودان أكدت على تمسك الشعب السوداني بثورته وإصراره على تحقيق كافة أهدافها.

وقطع الدقير في تصريح لـ(السوداني) انه لا خيار أمام السلطة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير إلا أن يحسنوا الإصغاء لصوت الشعب المنادي بتصحيح المسار وذلك بتجاوز حالة التردد والضعف وسوء الأداء إلى استلهام روح الثورة واستعادة وهجها بالاستناد إلى الإرادة الجماهيرية لتحقيق أهداف الثورة التي جددت الجماهير المطالبة بها في مواكب اليوم.

مؤكدا ان شعارات الثوار وهتافاتهم تَنِمُّ عن وعيٍ كبير بمهام الفترة الانتقالية وتصميم كبير على إنجازها والعبور إلى وطن السلام والحرية والعدالة.

السوداني

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