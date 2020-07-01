تمديد عمل لجنة فض الاعتصام لـ(3) اشهر

كشفت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وافق على تمديد فترة عمل لجنة فض اعتصام القيادة العامة لـ( 3) أشهر لتتمكن من إكمال التحقيق، ووعد بتوفير المعينات التي تساعد في التوصل إلى نتائج حقيقية.
وقالت المصادر لـ(السوداني)، إن رئيس اللجنة نبيل أديب بعث بخطاب لرئيس الوزراء أكد فيه أن اللجنة لم تستفيد من فترة التمديد الأولى من 22 مارس إلى 22 يونيو الماضي، لأن البلاد كانت تحت الحظر بسبب جائحة كورونا.
وطالب أديب في خطابه بتمديد فترة عمل اللجنة، وشكا من عدم توفر بعض الأجهزة التي تساعد في الوصول إلى بينات.
وأكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي وجود صعوبات تواجه عمل اللجنة منها الإغلاق الكامل في الخرطوم والولايات بسبب جائحة كورونا.
الخرطوم : وجدان طلحة
صحيفة السوداني
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1 تعليق
عااااااااااااااجل ؟؟؟!!!
تمديد لجنة فض الإعتصام لـــ3 شهور أخرى ؟؟؟!!!
من أول بُشريات حمدوك والتى أعلن عن أنه سينفذها خلال أسبوعين موافقته على تمديد عمل لجنة نبيل أديب والخاصة بالتحقيق فى مجزرة فض الإعتصام لــ3 شهور أخرى ؟! وكانت اللجنة قد أعلنت قبل يومين بأنها حققت مع 3 ألف شخص ؟! ، ولا أدرى هل لم يجد نبيل أديب حقيقة ما حدث من إستجوابه لـ3 ألف شاهد وحتى لجنة التحقيق التى تمت فى ألمانيا بخصوص جرائم الحرب العالمية الثانية لم تُحقق مع مثل هذا الكم الهائل من الشهود ، القصة وما فيها والتى يجب أن يفهمها الشباب الذين خرجوا بالأمس وكذلك أُسر الشهداء بأن القضية قد تم بيعها داخل صوالين وغرف ودهاليز المساومات السياسية بين العسكريين المتهمين بفض الإعتصام وحكومة حمدوك وحاضنتها السياسية أحزاب قوى الحرية والتغيير ، تلك الحكومة وتلك الأحزاب غير مُستعدة أن تفقد ما حصلت عليه من كراسي وسلطة وجاه من أجل شهيد قد إستُشهد أو جريح قد جُرح أو مفقود قد فُقد وأن حكومة حمدوك وأحزابها تُراهن على مرور الزمن بالمُماطلة وتمديد عمل اللجنة والتى قاربت العام حتى ينسى الشباب زملاءهم وينسى ذوى الشهداءأبناءهم ، وحتماً وتأكيداً لن تتم أي محاسبة وسيتم التجديد والذى يليه تجديد آخر للجنة نبيل أديب حتى تنتهى الفترة الإنتقالية ، لا تصدقوا هؤلاء فإنهم يخدعونكم ويتلاعبون بكم ؟؟؟!!!