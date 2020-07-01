تمديد عمل لجنة فض الاعتصام لـ(3) اشهر





كشفت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وافق على تمديد فترة عمل لجنة فض اعتصام القيادة العامة لـ( 3) أشهر لتتمكن من إكمال التحقيق، ووعد بتوفير المعينات التي تساعد في التوصل إلى نتائج حقيقية.

وقالت المصادر لـ(السوداني)، إن رئيس اللجنة نبيل أديب بعث بخطاب لرئيس الوزراء أكد فيه أن اللجنة لم تستفيد من فترة التمديد الأولى من 22 مارس إلى 22 يونيو الماضي، لأن البلاد كانت تحت الحظر بسبب جائحة كورونا.

وطالب أديب في خطابه بتمديد فترة عمل اللجنة، وشكا من عدم توفر بعض الأجهزة التي تساعد في الوصول إلى بينات.

وأكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي وجود صعوبات تواجه عمل اللجنة منها الإغلاق الكامل في الخرطوم والولايات بسبب جائحة كورونا.

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني

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