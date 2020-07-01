والي جنوب دارفور يتقدم باستقالته





قدم اللواء الركن هاشم خالد محمود والي جنوب دارفور استقالته.

وقال هاشم بحسب مصادر (السوداني) انه اتضح لهم من خلال متابعتهم لمسيرات الأمس السلمية بجنوب دارفور وكل الولايات بانهم كعسكريين غير مرغوب فيهم وهم حجر عثرة في مسار الثورة واهدافها.

ولفت هاشم إلى أن أول مطالب الثوار في كل المسيرات بالسودان بلا إستثناء هي إقالة الولاة العسكريين وتعيين الولاة المدنيين.

وذكر هاشم في حيثيات الإستقالة (بناءٍ على إرادة ورغبة ثوار ولاية جنوب دارفور ولتحقيق مطالبهم المستحقة نرجو من سيادتكم التكرم بقبول إستقالتي وإنهاء تكليفي كوالٍ لجنوب دارفور وسأظل جنديا مخلصا لوطني وسأكون رهن إشارة سيادتكم سندا وعضدا ضمن منظومة قواتنا المسلحة الباسلة).

وتمنى اللواء هاشم لخلفه التوفيق والسداد لعزة ورفاه شعب جنوب دارفور العظيم.

السوداني

شارك الموضوع :





