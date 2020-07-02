لجان المقاومة الضعين تهدد بالتصعيد حال عدم تنفيذ مطالب 30 يونيو





طالبت تنسيقية لجان المقاومة الضعين بشرق دارفور، بأهمية تحقيق مطالب مليونية 30 يونيو، وهددت بأن الشوارع والتصعيد هما الحل حال عدم الاستجابة للمطالب.

واستعرضت التنسيقية في مؤتمر صحفي بقاعة المحلية الخميس، المطالب التي حوتها مذكرة مليونية الثلاثين من يونيو التي سلمت لأمين عام حكومة الولاية إسماعيل آدم عبد الله.

وشملت المطالب الثورية إقالة الوالي العسكري والمديرين العامين للوزرات والمديرين التنفيذيين ومفوض العون الانساني ومدير عام الجهاز المركزي للاحصاء، كما طالبت باستكمال عملية السلام بتوقيع اتفاقيات السلام الشامل وتكوين مفوضيات للسلام، بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية في الجهازين التنفيذي والتشريعي وتعيين الولاية المدنيين، والقصاص الشامل لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة

وأمن المتحدثون في المؤتمر، على ضرورة قيام الحكومة المدنية باعتبارها مركزا لعملية الاستقرار والبناء والإعمار بالبلاد.

وأكد المتحدثون دعمهم الكامل لكل محتويات المذكرة وتصحيح مسار الثورة عبر إنزال شعاراتها “حرية، سلام وعدالة” على أرض الواقع لأهمية مطالب الثوار في تحقيق الاستقرار.

الصيحة

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