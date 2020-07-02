تجمع المهنيين يطالب الحكومة بحل مشكلة (نيرتتي)





جدد تجمع المهنيين السودانيين دعوته للحكومة الإنتقالية للتدخل العاجل بشأن مطالب المعتصمين من جماهير محلية نيرتتي بجبل مرة، مندداً باستمرار التجاهل وتباطؤ الخطوات لحل المشكلات التي يواجهها المعتصمون، وعلى رأسها التفلتات الأمنية.

وقال تجمع المهنيين في تغريدة على بـ “تويتر” اليوم إن هذا الاعتصام يمثل إختبارًا لجدية الحكومة الإنتقالية تجاه أولوية السلام الشامل والعادل، وأنه يجب التعاطي الفوري معه على أعلى المستويات.

تجدر الإشارة الى أن جماهير نيرتتى دخلت فى إعتصام سلمى ورفعت مطالب بوقف الانتهاكات المستمرة من المليشيات المسلحة ومحاربة جرائم النهب المسلح والاختطاف والقتل بالمنطقة.

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