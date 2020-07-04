حمدوك يطلب قائمة جديدة للولاة ويرجىء تغيير حكام 6 ولايات





طلب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، من المجلس المركزي للحرية والتغيير – الإئتلاف الحاكم- قوائم تنسيقيات الولايات الخاصة بالمرشحين لشغل مناصب الولاة، بدلا عن القائمة التي أرسلت إليه قبل أشهر والتي ضمت مرشح واحد لكل ولاية، بينما جرى الاتفاق على تأجيل تغيير حكام 6 من الولايات.

وقبل أشهر قدم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الى رئيس الوزراء قائمة ضمت مرشحا واحدا لكل ولاية، اختارته من قائمة رفعتها تنسيقات فرعياتها في الولايات.

وقال القيادي في الائتلاف الحاكم، أحمد حضرة، وفق “سودان تربيون” الجمعة: “تم تسليم قوائم ترشيحات فرعيات الولايات لشغل مناصب حاكمها إلى رئيس الوزراء بناء على طلبه”.

وأشار إلى أن الاتفاق الآن مع رئيس الوزراء على تعيين 12 والي، من ترشيحات التنسيقيات وليس من قائمة المجلس المركزي، شريطة أن يكون بينهم إمرتان.

وأفاد حضرة بأن رئيس الوزراء طلب تأجيل إعلان ولاة كسلا والبحر الأحمر والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق دارفور ووسط دارفور، إلى حين معالجة أمر قوائم الترشيحات، خاصة وأن هذه الولايات تعاني نزاعاً مسلحاً بين بعض مكوناتها.

صحيفة السوداني

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